«Завотделением сказал: «Ну, что? Иди – объясняй родственникам». Мрочек рассказал, как у него впервые умер пациент

Директор РНПЦ «Кардиология» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как переживают сами врачи, когда пациенты уходят, несмотря на то, что были приложены все усилия, когда произошла смерть на операционном столе?

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:

Если вот говорят, что врачи уже, как бы, не реагируют, это для них привычное дело – наблюдать смерть, но не верьте. Поверьте, что каждая смерть – для них это трагедия.

Вадим Щеглов:

Как это переживается?

Александр Мрочек:

Ну, как? Идёт такой самоанализ: может быть, я что-то не то совершил, сделал, не таким подходом начал операцию, не то, не с того этапа, может быть, начал, может быть, надо было ещё период подготовки какой-то продлить или, напротив, надо было раньше взять на стол. То есть начинается аналитика всего, что происходит. Любой случай смерти в клинике разбирается.

Вадим Щеглов:

А у Вас был такой опыт?

Александр Мрочек:

Конечно.

Вадим Щеглов:

И как потом смотреть в глаза родственникам?

Александр Мрочек:

Вот так и смотреть.

Вадим Щеглов:

А что происходило – у Вас были слёзы, ступор, истерика?

Александр Мрочек:

Нет. Конечно, до этого не заходит, всё-таки.

Вадим Щеглов:

Вот самая первая Ваша смерть: что с Вами было, Вы можете вспомнить?