«Конечно, сделаны выводы». Мрочек прокомментировал «дело медиков»

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:

Ну, конечно, сделаны выводы. Но они сделаны и на уровне системы здравоохранения, в целом, потому что этому была посвящена не одна коллегия министерства. Я думаю, они были сделаны и по учреждениям здравоохранения. Во всяком случае, в нашем центре эта проблема тоже поднималась и на медсоветах, и регулярно поднимается.