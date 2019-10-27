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«Конечно, сделаны выводы». Мрочек прокомментировал «дело медиков»

27 октября 2019 18:15
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Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Потрясением для медицинской общественности стало так называемое дело медиков. Какие-то выводы сделаны?

«Конечно, сделаны выводы». Мрочек прокомментировал «дело медиков»-1

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Ну, конечно, сделаны выводы. Но они сделаны и на уровне системы здравоохранения, в целом, потому что этому была посвящена не одна коллегия министерства. Я думаю, они были сделаны и по учреждениям здравоохранения. Во всяком случае, в нашем центре эта проблема тоже поднималась и на медсоветах, и регулярно поднимается.

# Медицина # общество # Александр Мрочек

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