«Конечно, сделаны выводы». Мрочек прокомментировал «дело медиков»

Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Потрясением для медицинской общественности стало так называемое дело медиков. Какие-то выводы сделаны?
Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Потрясением для медицинской общественности стало так называемое дело медиков. Какие-то выводы сделаны?
Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Ну, конечно, сделаны выводы. Но они сделаны и на уровне системы здравоохранения, в целом, потому что этому была посвящена не одна коллегия министерства. Я думаю, они были сделаны и по учреждениям здравоохранения. Во всяком случае, в нашем центре эта проблема тоже поднималась и на медсоветах, и регулярно поднимается.