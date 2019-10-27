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Александр Мрочек: «Бутылку коньяка я не считаю уже такой большой трагедией»

27 октября 2019 18:15
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Директор РНПЦ «Кардиология» – в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
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Александр Мрочек: «Бутылку коньяка я не считаю уже такой большой трагедией»-1

Александр Мрочек, кардиолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Беларуси, академик БМА, профессор:
Если говорить о том, много я пью алкоголя или нет, то практически нет. Но, скажем, бутылку коньяка я не считаю уже такой большой трагедией. Если человек… Ну просто ты его не выгонишь из кабинета. Эта ситуация сложная. Да, сложная. И поверьте, эта бутылка коньяка не нужна врачу особенно.

Были даже юмористические такие ситуации. Я помню в областной больнице одного из урологов – его уже нет в живых – застукали в магазине, когда он сдавал ящик коньяка.

Понимаете? Пытался. Это ещё в советские времена. Ну, посмеялись с этого, конечно. Пожурили, разобрали на собрании. Но, в принципе, ничего тут страшного такого не произошло.

# Врачи Беларуси # общество # Александр Мрочек

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