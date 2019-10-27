Километры возможностей. Рассказываем об уникальных местах в Брестской и Гродненской областях, которые можно посмотреть за 15 дней

Новости Беларуси. От Бреста до Гродно без виз. Буквально через две недели безвизовые зоны в Брестской и Гродненской областях объединятся, а срок пребывания иностранцев увеличится до 15 суток, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Сверхидея такого решения проста и понятна: увеличить количество туристов, в основном из стран-соседей. Ведь сейчас как? Увидеть и Брест, и Гродно в один приезд нельзя. И регионы вынужденно составляют друг другу конкуренцию, хотя могут работать сообща, ведь расстояния не такие уж и большие. Брест, Беловежская пуща, Августовский канал, Гродно – все они находятся на одной магистрали. И максимальных пятнадцати безвизовых дней может вполне хватить на осмотр основных достопримечательностей.

Ради того, чтобы рассказать обо всех преимуществах единой безвизовой зоны, объединились коллеги Галина Буро и Петр Бутрим.

Несколько стран за один тур – удобно и востребовано. Вопросы с визой раньше мешали Беларуси войти в пакеты европейских туроператоров, но безвиз дает эту возможность. Например, самый короткий путь из Вильнюса во Львов лежит через нашу страну по территории Гродненской и Брестской области.

Именно этот маршрут почти в 370 километров опробуют две съемочные группы СТВ. Проедем от литовской и украинской границ навстречу друг другу. На стыке двух регионов мы поделимся впечатлениями.

Продвигаемся на север, но неожиданно встречаем коренных обитателей юга. Вот такой парадокс. Этих статных красавцев можно легко заметить чуть ли не с самой трассы. Возвышаясь на два с половиной метра над фермой, они так и норовят показать себя случайному путнику. Особенно если у того с собой есть что-нибудь вкусное.

Омлет, приготовленный из одного такого страусиного яйца, будет равен 30 куриным. Когда-то здесь жили около 400 экзотических птиц. Сейчас остались всего несколько семей для разведения страусят. Зато есть много другой экзотики.

К малоизвестным можно отнести свинок породы венгерская мангалица, козочек камерунской породы. Не везде можно увидеть и овечек романовской породы. Огромный интерес вызывает семья енотов. Это Степан и Марфа.

Причем всех можно гладить, кормить и обнимать. Настоящий рай для путешествующих всей семьей. Говорят, удивительно богаты живностью и местные леса. Встретить можно кого угодно – лису, оленя, зайца. Но это если повезет.

Первая точка на нашем маршруте сразу в нескольких километрах от белорусско-литовской границы. Усадьба Путткамеров XIX века.

В декорациях прошлого рассказ о красивой истории любви поэта Адама Мицкевича и Марыли Верещаки, которую все же выдали замуж за богатого графа Путткамера.

Галина Буро, корреспондент:

На мне сейчас костюм графини, поскольку оказалось, что актриса, которая исполняет роль Марыли, сегодня отсутствует. И чтобы съемка состоялась, пришлось мне примерить этот образ.

Графа и графиню сопровождает экономка. Роли распределены. Марыля замужем, но тоскует по Адаму Мицкевичу, с которым познакомилась, уже будучи обрученной. Это была любовь с первого взгляда. Граф это понимал и даже пару раз приглашал Мицкевича погостить в имении.

Иван Бенкевич, сотрудник культурно-туристического центра «Больтиники»:

Он верил в свою жену и не думал, что она изменит ему. Просто для душевного общения пригласил его сюда, чтобы они могли пообщаться, побыть вместе.

Слушайте, какие времена, какие нравы! Связь с Марылей у Мицкевича оборвалась, когда его отправили в ссылку. И даже там он продолжал посвящать ей стихи. Графине на память осталось лишь место встречи влюбленных – камень с отметкой в парке.

Галина Буро:

Сегодня его называют камень любви. По легенде он исполняет желания, надо лишь прикоснуться.

Продолжаем наше путешествие и не упускаем возможности увидеть один из самых роскошных замков западной Беларуси. Дворец Пусловских возрождают с исторической точностью, и вид уже захватывает дух. Внимание не только деталям неоготики и пышным убранствам: к концу года здесь появятся гостиница и кафе.

Петр Бутрим, корреспондент:

Дворец Пусловских поражает своим размахом и величием даже со своей тыльной стороны. Слева от меня располагались художественная галерея и библиотека. Справа – жилые комнаты хозяев. А вот так, с балкона, сам граф и промышленник любовался собственным террасным парком.

В замке насчитывали сто залов, и каждый имел свою цветовую гамму. Совсем скоро встречать гостей здесь будут не по одежде, а как раньше, по музыке. Необычно? Сейчас объясним.

Наталья Жукович, сотрудник дворца Пусловских:

Стена была до второго этажа полой. В нее были вмурованы глиняные горшочки, которые назывались голосниками. Горшочки были наполнены мелкими косточками птичек. И при легком касании, когда гости поднимаются, косточки вибрировали, шли цепная реакция и была слышна музыка.

Построенный 180 лет назад, он до сих пор хранит в себе много легенд. Например о том, что охранял территорию настоящий лев. Но даже если это правда, сегодня туристам пугаться не стоит. Беларусь по праву страна замков. Не зря же,только по нашему маршруту их такое количество. Вот проезжаем Лидский замок, основанный великим князем Гедимином. И вскоре въезжаем в первую столицу Великого княжества Литовского – Новогрудок. Здесь в XIII веке был коронован Миндовг.

На замковой горе ристалище. Бой за сердце прекрасной дамы. Ежегодные рыцарские фестивали привлекают сюда сотни туристов. И пусть из-за кровопролитных войн от Новогрудского замка остались лишь руины, место хранит энергетику. Участники местного военно-исторического клуба даже научат путешественника владеть мечом.

И от истории к современности: 100-метровые повелители ветра как картинка из будущего вокруг Новогрудка. С замковой горы лучший вид на самый большой ветропарк Беларуси.

А если прямо в пути вдруг застал ветер, дождь или мороз – не беда, сворачиваем на Флерьяново. В одноименной усадьбе Бохвицей не только пригласят под крышу панского имения с удивительной красоты фасадом и покажут старинные интерьеры, но и согреют перед чудом сохранившимся камином.

Генрих Третьяк:

Это камин натуральный. Ему 150 лет.

Когда-то так же душевно перед ним собиралась на литературные вечера творческая элита. Что удивительно, звучат романсы и сегодня. Супругам Третьяк – Генриху и Ларисе – на двоих больше 160. Усадьбу они сохраняют самостоятельно как жемчужину малой родины. И ее энергией с радостью делятся со всеми. Генрих Третьяк:

Многие сюда приезжают. У них если есть вопросы со здоровьем, они уезжают отсюда здоровыми. Это не просто сказки, это действительно так.

Хозяин, улыбаясь, приглашая к дубу, посаженному самой Элизой Ожешко. Заряжаемся, едем дальше.

И прямо по пути красивейшее озеро Свитязь. Его называют белорусской Атлантидой. По легенде город ушел под воду, и говорят, иногда здесь появляются ундины, которых называют «свитязянками». Кстати, оказывается, озеро второе по чистоте после Байкала.

Не зря здесь обитает самая требовательная к прозрачной воде водоросль – полушник. Ее можно встреть только в Беларуси и на острове Ява. Здесь вообще краснокнижный кладезь прямо под ногами.

Витольд Лисица, ведущий специалист республиканского ландшафтного заказника «Свитязянский»:

Гриб спарасис, еще молодой. Гриб съедобный и произрастает только у нас в заказнике «Свитязянский».

Места здесь грибные. Некоторые иностранцы приезжают именно за таким отдыхом как «тихая охота». Как раз осенью, если повезет, можно услышать гон оленя. А еще увидеть барсуков, белок, косуль и прочих животных. Но мы сосредоточены на поиске грибов. Считанные минуты, и вот она, удача.

Грибы мы резали, и резали, и резали. И незаметно подошли к еще одной природной достопримечательности – 350-летнему дубу Адама Мицкевича. Поэт родился и жил в этих местах, под этим деревом любил писать стихи. Нам предлагают рыбалку, велопрогулку и ночевку в палаточном городке, но надо ехать дальше. Озеро Свитязь практически на границе с Брестской областью. А значит, путешествие подходит к концу.

Галина Буро:

Привет! Ну, вот и встретились. Рассказывай, какие у тебя впечатления от этого маршрута?

Петр Бутрим:

Ты знаешь, я даже не ожидал, что он будет настолько насыщенным. Я почему-то уверен, что он обязательно понравится гостям. Галина Буро:

Точно, тем более есть, куда расти. Согласись, достаточно перспективны такой маршрут. Петр Бутрим:

Особенно, если вывести его на международный уровень. Галина Буро:

Вот. Но это дело будущего, а пойдем. Я тебе пока покажу, какие мы грибы насобирали.

Между тем, в Гродненской области на днях встретили 100-тысячного безвизового туриста. Брестский регион не отстает – с момента введения безвиза количество иностранцев увеличилось вдвое. А значит, интерес к нашей стране есть.