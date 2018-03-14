Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ

Новости Беларуси. Один юбилей на троих. 14 марта 80 лет отмечают Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В далеком 1938 году с увеличением численности населения Минска возникла необходимость в первом административном делении. Тогда и было образовано три района, которые существуют и по сей день.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Зеленый столичный рекордсмен – в подтверждение даже целый микрорайон с характерным названием «Зеленый Луг».

Производственный передовик. Площадь района – 36 квадратных километров, и здесь почти 20 промышленных предприятий.

Территория гостеприимства. Здесь расположены ворота Минска и железнодорожные, и авиационные, и республиканские магистральные. Их история началась восемь десятилетий назад. Урбанистическая миграция и массовое обретение статуса «минчанин» привели к административному преобразованию. Так и появилось в Минске три района – Сталинский, Ворошиловский и Кагановичский – топонимические предки современных Советского, Заводского и Октябрьского.

От статуса вечнозеленого к иным характеристикам. Прописка – молодость. Советский район – едва ли не самый молодежный в столице. Несколько вузов, десятки школ и садиков. 6-я гимназия старше района. В 2019 году ей исполнится век. Еще из ее персональных фишек – она единственная в Беларуси имеет три корпуса, расположенных по разным адресам. Самый старый корпус гимназии почти два года был поставлен на ремонтную паузу. И только месяц назад здесь вновь зазвенел школьный звонок. Ретроздание пережило грандиозную модернизацию.

Не школой едина. Директор гимназии по совместительству и депутат горсовета. Кстати, на народной передовой она уже второй срок. Потому о жизни района она судит через общественную линзу.

Ольга Смирнова, директор гимназии № 6 Минска, депутат Минского городского Совета депутатов:

Волнуют жителей Советского района вопросы благоустройства территории, благоустройство зеленых зон. Волнует строительство метро в районе.

В унисон с историей Советского района живет и местная жительница – Белгосфилармония: они – одногодки-старожилы. Музыка их связала, впрочем, и весь район претендует на звание культурного эпицентра Минска.

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белгосфилармонии:

Здесь и кинотеатр «Октябрь», галерея художественная на площади Якуба Коласа. Сама площадь Якуба Коласа – украшение нашей столицы. А в сквере есть памятник Владимиру Мулявину. От музыкальной классики – к ударным тактам промышленной увертюры. Название говорит за себя – Заводской район – один из крупнейших не только в Минске, но и во всей Беларуси по объемам производства.

МАЗ, МЗКТ – аббревиатуры известные и за пределами республики. Работают здесь и 22 строительно-монтажных организации, а также семь компаний научно-исследовательского и проектно-конструкторского профиля.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:

Мы по-прежнему стараемся быть лучшими в промышленности. При этом не забываем, что и другие сферы и направления надо развивать. Полифония развития звучит в Октябрьском районе. Здесь проходят и многопрофильные транспортные артерии, и проводят своеобразную терапию для здоровья: от укрепления спортом до медицинского вмешательства.