Прямой эфир

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ

14 марта 2018 21:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Один юбилей на троих. 14 марта 80 лет отмечают Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В далеком 1938 году с увеличением численности населения Минска возникла необходимость в первом административном делении. Тогда и было образовано три района, которые существуют и по сей день.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-1

Анастасия Дехтяр, СТВ:
Зеленый столичный рекордсмен – в подтверждение даже целый микрорайон с характерным названием «Зеленый Луг».

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-3

Производственный передовик. Площадь района – 36 квадратных километров, и здесь почти 20 промышленных предприятий.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-5

Территория гостеприимства. Здесь расположены ворота Минска и железнодорожные, и авиационные, и республиканские магистральные.

Их история началась восемь десятилетий назад. Урбанистическая миграция и массовое обретение статуса «минчанин» привели к административному преобразованию. Так и появилось в Минске три района – Сталинский, Ворошиловский и Кагановичский – топонимические предки современных Советского, Заводского и Октябрьского.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-7

От статуса вечнозеленого к иным характеристикам. Прописка – молодость. Советский район – едва ли не самый молодежный в столице. Несколько вузов, десятки школ и садиков.

6-я гимназия старше района. В 2019 году ей исполнится век. Еще из ее персональных фишек – она единственная в Беларуси имеет три корпуса, расположенных по разным адресам.

Самый старый корпус гимназии почти два года был поставлен на ремонтную паузу. И только месяц назад здесь вновь зазвенел школьный звонок. Ретроздание пережило грандиозную модернизацию.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-9

Не школой едина. Директор гимназии по совместительству и депутат горсовета. Кстати, на народной передовой она уже второй срок. Потому о жизни района она судит через общественную линзу.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-11

Ольга  Смирнова, директор гимназии № 6 Минска, депутат Минского городского Совета депутатов:
Волнуют жителей Советского района вопросы благоустройства территории, благоустройство зеленых зон. Волнует строительство метро в районе.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-13

В унисон с историей Советского района живет и местная жительница – Белгосфилармония: они – одногодки-старожилы. Музыка их связала, впрочем, и весь район претендует на звание культурного эпицентра Минска.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-15

Юрий Гильдюк, художественный руководитель Белгосфилармонии:
Здесь и кинотеатр «Октябрь», галерея художественная на площади Якуба Коласа. Сама площадь Якуба Коласа – украшение нашей столицы. А в сквере есть памятник Владимиру Мулявину.

От музыкальной классики – к ударным тактам промышленной увертюры. Название говорит за себя – Заводской район – один из крупнейших не только в Минске, но и во всей Беларуси по объемам производства.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-17

МАЗ, МЗКТ – аббревиатуры известные и за пределами республики. Работают здесь и 22 строительно-монтажных организации, а также семь компаний научно-исследовательского и проектно-конструкторского профиля. 

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-19

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:
Мы по-прежнему стараемся быть лучшими в промышленности. При этом не забываем, что и другие сферы и направления надо развивать.

Полифония развития звучит в Октябрьском районе. Здесь проходят и многопрофильные транспортные артерии, и проводят своеобразную терапию для здоровья: от укрепления спортом до медицинского вмешательства.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-21

Анатолий Жуковский, глава администрации Октябрьского района Минска:
В системе здравоохранения сейчас проходят мероприятия, которые улучшат возможность приема больных именно в приемном покое в клинических учреждениях. На базе Больницы скорой медицинской помощи мы проводим такой эксперимент.

557 тысяч – столько жителей в трех районах-юбилярах – 14 марта отмечают день рождения своего административного округа. 80 лет по человеческим меркам – вполне золотой возраст мудрости, а по урбанистическим – еще рассвет городской истории.

Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-23
Заводской, Советский и Октябрьский районы столицы отмечают 80-летие. Самые интересные факты в экскурсии СТВ-24
# Районы Минска # Анастасия Дехтяр # Ольга Смирнова # Александр Дорохович

Другие новости рубрики

Все новости
«Понимает – его выкинут на переплавку»: за что металл благодарен художнику и как Владислав Стальмахов «продал первую девушку»
14 марта 2018 20:31

«Понимает – его выкинут на переплавку»: за что металл благодарен художнику и как Владислав Стальмахов «продал первую девушку»

В Беларуси появился свой супергерой: Экомен борется со свалками
14 марта 2018 19:59

В Беларуси появился свой супергерой: Экомен борется со свалками

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок
14 марта 2018 18:43

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок