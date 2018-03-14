Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок

Современные тенденции в области флористики советуют быть находчивее.
Например – один цветок вполне может заменить букет.
Современные тенденции в области флористики советуют быть находчивее.
Например – один цветок вполне может заменить букет.
Если не прятать его в банальную прозрачную упаковку.
Лора Белоровик, флорист-дизайнер:
Один из первых вариантов: нам потребуется форма сердца, из проволоки, здесь она немного проплетена ротангом – есть такое пальмовое волокно.
Мы можем это сердце сделать и вручную.
Но они продаются совсем недорого – рубль с чем-то. Берграсс. И в конце, как акцентики, мы немного вставим бусинки.
«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу
Зачищаем стебель от листьев и шипов. Так будет проще продеть розу через плетёное сердце. Композицию хорошо дополнит берграсс, которым можно проплести форму.
Такое растение не только освежит вашу работу, но и долго проживёт, ведь ему не нужна подпитка водой.
Лора Белоровик:
Можем остановиться на этом: танцующий цветок, я бы его назвала. А можем добавить парочку акцентов. Из мелких бусинок, которые будут поблёскивать.
Если берграсс – растение неприхотливое, то о розе лучше позаботиться.
Приобрести специальную смесь в магазине либо вспомнить бабушкин рецепт: одну таблетку аспирина растворить в литре воды. Так ваша композиция будет дольше радовать глаз.
Лора Белоровик:
Для следующего варианта оформления нашей прекрасной розы, нам понадобятся вот такие изделия из проволоки – это сплетены собственноручно.
Просто переплести одну через одну.
Бусинки, и можно крашеные соцветия краспедии.
Где и как разместить проволоку на стебле, зависит от вашей фантазии.
Главное, помнить о пропорциях и не перегрузить цветок.
Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса
Лора Белоровик:
Мы можем на кончик приклеить – чтоб они хорошо держались – бусинки. А можем на некоторых из них поиграть цветом – сделать такое нюансирование цветовое.
Для этого мы используем разноцветную проволоку на катушке: яркие нюансы на каркасе сделают композицию как минимум оригинальной.
Лора Белоровик:
Мы можем ещё добавить – будет оттенять по цвету – контрастный красному зелёный. Светло-салатовый.
Бусинки можем добавить.
Для этого нам необходимо нанести чуть-чуть горячего клея и зафиксировать бусинку.
После небольшой тренировки у вас обязательно получится собственный букет.
И правильно оформленный цветок может быть эффектнее, чем 101 роза.