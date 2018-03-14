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Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок

14 марта 2018 18:43
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Современные тенденции в области флористики советуют быть находчивее.

Например – один цветок вполне может заменить букет.

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок-1

Если не прятать его в банальную прозрачную упаковку.
Лора Белоровик, флорист-дизайнер:
Один из первых вариантов: нам потребуется форма сердца, из проволоки, здесь она немного проплетена ротангом – есть такое пальмовое волокно.

Мы можем это сердце сделать и вручную.

Но они продаются совсем недорого – рубль с чем-то. Берграсс. И в конце, как акцентики, мы немного вставим бусинки.

«Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок-4

Зачищаем стебель от листьев и шипов. Так будет проще  продеть розу через плетёное сердце. Композицию хорошо дополнит берграсс, которым можно проплести форму.
Такое растение не только освежит вашу работу, но и долго проживёт, ведь ему не нужна подпитка водой.

Лора Белоровик:
Можем остановиться на этом: танцующий цветок, я бы его назвала. А можем добавить парочку акцентов. Из мелких бусинок, которые будут поблёскивать.

Если берграсс – растение неприхотливое, то о розе лучше позаботиться.

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок-7


Приобрести специальную смесь в магазине либо вспомнить бабушкин рецепт: одну таблетку аспирина растворить в литре воды. Так ваша композиция будет дольше радовать глаз.

Лора Белоровик:
Для следующего варианта оформления нашей прекрасной розы, нам понадобятся вот такие изделия из проволоки – это сплетены собственноручно.

Просто переплести одну через одну.

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок-10


Бусинки, и можно крашеные соцветия краспедии.

Где и как разместить проволоку на стебле, зависит от вашей фантазии.

Главное, помнить о пропорциях и не перегрузить цветок.

Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок-13

Лора Белоровик:
Мы можем на кончик приклеить – чтоб они хорошо держались – бусинки. А можем на некоторых из них поиграть цветом – сделать такое нюансирование цветовое.
Для этого мы используем разноцветную проволоку на катушке: яркие нюансы на каркасе сделают композицию как минимум оригинальной.

Лора Белоровик:
Мы можем ещё добавить – будет оттенять по цвету – контрастный красному зелёный. Светло-салатовый.

Бусинки можем добавить.

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок-16

Для этого нам необходимо нанести чуть-чуть горячего клея и зафиксировать бусинку.
После небольшой тренировки у вас обязательно получится собственный букет.

И правильно оформленный цветок может быть эффектнее, чем 101 роза.

Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок-19

# общество # Растения и цветы # Лора Белоровик

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