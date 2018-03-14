Один цветок вместо букета: как оформить розу при помощи проволоки и бусинок

Современные тенденции в области флористики советуют быть находчивее. Например – один цветок вполне может заменить букет.

Если не прятать его в банальную прозрачную упаковку.

Лора Белоровик, флорист-дизайнер:

Один из первых вариантов: нам потребуется форма сердца, из проволоки, здесь она немного проплетена ротангом – есть такое пальмовое волокно.

Мы можем это сердце сделать и вручную. Но они продаются совсем недорого – рубль с чем-то. Берграсс. И в конце, как акцентики, мы немного вставим бусинки. «Лепестки из подручного материала: бумаги, фольги и даже пакета». Оформляем герберу

Зачищаем стебель от листьев и шипов. Так будет проще продеть розу через плетёное сердце. Композицию хорошо дополнит берграсс, которым можно проплести форму.

Такое растение не только освежит вашу работу, но и долго проживёт, ведь ему не нужна подпитка водой.

Лора Белоровик:

Можем остановиться на этом: танцующий цветок, я бы его назвала. А можем добавить парочку акцентов. Из мелких бусинок, которые будут поблёскивать. Если берграсс – растение неприхотливое, то о розе лучше позаботиться.



Приобрести специальную смесь в магазине либо вспомнить бабушкин рецепт: одну таблетку аспирина растворить в литре воды. Так ваша композиция будет дольше радовать глаз.

Лора Белоровик:

Для следующего варианта оформления нашей прекрасной розы, нам понадобятся вот такие изделия из проволоки – это сплетены собственноручно. Просто переплести одну через одну.



Бусинки, и можно крашеные соцветия краспедии.

Где и как разместить проволоку на стебле, зависит от вашей фантазии. Главное, помнить о пропорциях и не перегрузить цветок. Как одна хризантема может заменить букет: оформляем цветок при помощи проволоки, бусинок и аспарагуса

Лора Белоровик:

Мы можем на кончик приклеить – чтоб они хорошо держались – бусинки. А можем на некоторых из них поиграть цветом – сделать такое нюансирование цветовое.

Для этого мы используем разноцветную проволоку на катушке: яркие нюансы на каркасе сделают композицию как минимум оригинальной.



Лора Белоровик:

Мы можем ещё добавить – будет оттенять по цвету – контрастный красному зелёный. Светло-салатовый.

Бусинки можем добавить.

Для этого нам необходимо нанести чуть-чуть горячего клея и зафиксировать бусинку.

После небольшой тренировки у вас обязательно получится собственный букет.