В Беларуси появился свой супергерой: Экомен борется со свалками

Супермен, Бэтмен, Железный человек и Флэш. Любимые герои комиксов учат детей всегда быть на стороне добра. Экомен – новый супергерой, которого заслужил каждый город.

За своё правое дело он борется в Беларуси: учит взрослых и детей заботиться о природе.

Необычные уроки рассказывают не об уравнениях или синонимах, а о том, зачем же нужны разноцветные контейнеры на городских улицах.

Дети учатся побеждать настоящее зло в виде огромных токсичных свалок.



Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Дети – это наше будущее. И дети – это тот восприимчивый такой материал, который, как губка, впитывает в себя всё. Если мы донесём, в первую очередь, для детей, как это важно и нужно, то потом они смогут об этом рассказать своим родителям, близким, друзьям. И через детей мы будем прививать правильное отношение к сбору отходов и взрослым тоже.

Думать об экологии – значит, быть экономными.

За три года стало в два раза больше людей, которые собирают мусор раздельно. И это уже даёт свои позитивные результаты.



Наталья Гринцевич:

В прошлом году было собрано 650 тысяч тонн вторичного сырья, которое пошло на переработку. И количество отходов, которое идёт на переработку, с каждым годом возрастает.

За прошлый год – это 17% от объёма образующихся в республике коммунальных отходов.

Если взрослые любят цифры и факты, то детям любовь к природе лучше прививать в игровой форме. Мультфильмы, игры и комиксы расскажут ребёнку, что такое хорошо и что такое плохо. А песенка маленького Экомена поможет запомнить, куда в следующий раз выкинуть бутылку от газировки.

Наталья Гринцевич:

Необязательно ставить на кухне пять контейнеров для сбора отходов. Достаточно отдельно выбрасывать, возможно, даже просто поставить на кухне пакет. В который складывать пластиковые бутылки, стеклянные, картонные коробки отдельно от пищевых отходов. А потом с этим пакетом выйти во двор и выбросить в контейнеры для раздельного сбора.

Такие супергеройские уроки хотят предложить по всей Беларуси.

Чтобы экологический ликбез проходил интересно, а, главное, полезно.

Данила Андрончик, ученик ГУО «Средняя школа №215 г. Минска»:

Надо собирать. Природа погибнет. Потом будут погибать деревья, потом птицы.