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Заводской район Минска – что изменилось за 80 лет: «Большой город»

20 марта 2018 09:45
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Новости Беларуси. В гостях программы «Большой город» глава администрации Заводского района г. Минска Александр Дорохович. Архиерейская роща, Красное урочище, Сталинский район – сегодня уже трудно представить, что это предшественники Заводского района столицы, который в эти дни отмечает 80-летие. Несмотря на почетный возраст, сегодня абсолютно каждый объект на этой территории обновляется, совершенствуется, улучшая экономические показатели и отвечая потребностям жителям Минска.

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# общество # Районы Минска # Александр Дорохович

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