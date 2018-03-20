Заводской район Минска – что изменилось за 80 лет: «Большой город»

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой город» глава администрации Заводского района г. Минска Александр Дорохович. Архиерейская роща, Красное урочище, Сталинский район – сегодня уже трудно представить, что это предшественники Заводского района столицы, который в эти дни отмечает 80-летие. Несмотря на почетный возраст, сегодня абсолютно каждый объект на этой территории обновляется, совершенствуется, улучшая экономические показатели и отвечая потребностям жителям Минска.

«Необходимость в таких больших площадях отпала»: что будет на территории Минского подшипникового завода?

«Закладку назвали «Активный заводчанин»: куда могут жаловаться жители Заводского района

Жизнь бобров станет заметнее. За Минским зоопарком к 3 июля откроют уникальную экологическую тропу

Здесь будут работать чемпионы мира: в Заводском районе Минска открылся новый спорткомплекс

Не хватает дорог, зато построят ФОК: плюсы и минусы жизни в Шабанах