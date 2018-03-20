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«Закладку назвали «Активный заводчанин»: куда могут жаловаться жители Заводского района

20 марта 2018 09:49
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Новости Беларуси. Жители Заводского района могут обращаться с жалобами и предложениями на специальную страницу сайта администрации. Об этом в программе «Большой город» рассказал глава администрации Заводского района г. Минска Александр Дорохович.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района г. Минска:
На нашем сайте Администрации Заводского района мы сделали такую закладку, которую назвали «Активный заводчанин». И там ряд вопросов. И любой заводчанин, зайдя туда, может оставить те или иные проблемы, пожелания, вопросы, модели той или иной ситуации. И мы анализируем каждый месяц все, что прислали, и принимаем дальше те или иные решения.

Заводской район Минска – что изменилось за 80 лет: «Большой город»

# общество # Районы Минска # Александр Дорохович

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