«Закладку назвали «Активный заводчанин»: куда могут жаловаться жители Заводского района

Новости Беларуси. Жители Заводского района могут обращаться с жалобами и предложениями на специальную страницу сайта администрации. Об этом в программе «Большой город» рассказал глава администрации Заводского района г. Минска Александр Дорохович.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района г. Минска:

На нашем сайте Администрации Заводского района мы сделали такую закладку, которую назвали «Активный заводчанин». И там ряд вопросов. И любой заводчанин, зайдя туда, может оставить те или иные проблемы, пожелания, вопросы, модели той или иной ситуации. И мы анализируем каждый месяц все, что прислали, и принимаем дальше те или иные решения.

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