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«Необходимость в таких больших площадях отпала»: что будет на территории Минского подшипникового завода?

20 марта 2018 09:47
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Новости Беларуси. Администрация Заводского района стремится к тому, чтобы каждый кусочек территории столицы работал и приносил пользу людям. Что для этого делается, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Заводского района г. Минска Александр Дорохович.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района г. Минска:
Недалеко от нашей администрации есть территория Минского подшипникового завода.

Территория порядка 40 гектар.

Я, собственно, начинал работать на Минском подшипниковом заводе в 1999 году. Тогда был совершенно другой подход, другие мощности. Предприятие выпускало в месяц столько, сколько одно сейчас выпускает в год. Изменилось многое. На предприятии прошла модернизация – установилось другое оборудование. Оно меньше занимает площади. И это другая производительность. Поэтому необходимость в таких больших площадях отпала. И, соответственно,

освободилась территория практически в центре района. С готовой инфраструктурой: дороги, сеть. Конечно, она должна работать.

Поэтому наша задача, чтобы мы все организационные мероприятия оперативно завершили и туда завели то или иное предприятие, которое смогло бы на этих площадках реализовать то или иное производство, которое сегодня востребовано.

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# общество # Районы Минска # Александр Дорохович

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