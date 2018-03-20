Здесь будут работать чемпионы мира: в Заводском районе Минска открылся новый спорткомплекс

Новости Беларуси. В честь 80-летия открылся внушительный спорткомплекс на улице Кабушкина площадью в 2,5 тысячи квадратных метров, рассказали в программе «Большой город».

Олег Шуст, директор споркомплекса «Адреналин»:

Здесь будет бассейн, обучение плаванию, аквааэробика, большие залы для групповых занятий.

Основное – детское направление. Это каратэ, дзюдо, самбо, борьба и так далее.

Мы думаем, что для всего этого района это будет большой плюс и то место, куда они будут с удовольствием приходить. Сделали всё по-новому и вдохнули в это здание вторую жизнь.

Раньше на месте спорткомплекса была баня, а значит, что энергетика банщиков и любителей здорового образа жизни останется в этих уже обновлённых стенах.

А для любителей активных кардионагрузок установили новые тренажеры.

Роман Еремашвили, спортсмен:

Здесь будет отдельно комплекс именно для пауэрлифтеров. То есть это троеборье. Плюс будет фитнесзал. Поэтому всех, кто хочет делать новые рекорды, я зову сюда. Здесь будут опытные тренеры международного уровня. Чемпионы мира будут здесь работать, поэтому они дадут очень хороший толчок для того, чтобы выступать в дальнейшем на соревнованиях.

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