Жизнь бобров станет заметнее. За Минским зоопарком к 3 июля откроют уникальную экологическую тропу

Новости Беларуси. В программе «Большой город» глава администрации Заводского района г. Минска рассказал, что появится на ранее заброшенной территории за зоопарком.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района г. Минска:

Территория за зоопарком: это была территория, наверное, не Парк Юрского периода, но территория нетронутая людьми. Тяжелая была такая ситуация. И вот, буквально, три субботника провели.

Собрали огромное количество людей, и вынесли весь мусор, ветки, корчи. За три субботника мы вычистили эту территорию.

Сегодня там естественная среда, там обитает очень много «краснокниников», там – бобры. И мы надеемся, что к 3 июля мы откроем там экологическую тропу. Мало того, что мы очистили эту территорию, мы там сегодня реализуем проект по экологической тропе. Не знаю, правильно или не неправильно хвастаться, но, тем не менее, надеюсь, что она будет – лучшая в стране. Таких нет аналогов. В естественной среде можно будет прогуляться. Протяженность ее будет около 700 метров.

И в естественной среде можно будет наблюдать нашу природу: как чувствует себя бобер, что он делает, как чувствуют себя другие «краснокнижники».

Это совместный проект с нашими жителями. Они неоднократно предлагали обустроить эту территорию. Мы услышали людей. Многие, когда заявляют ту или иную проблему, думаю, что ее можно решить, вот, завтра. Не все проблемы получается решить завтра. На некоторое проблемы нужно разработать проект, пройти экспертизы, получить финансирование. Но главное, что мы слышим людей и по возможности стараемся реализовывать те или иные проекты.

Заводской район Минска – что изменилось за 80 лет: «Большой город»