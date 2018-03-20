Не хватает дорог, зато построят ФОК: плюсы и минусы жизни в Шабанах

Новости Беларуси. Шабаны-сити, Гарлем, Рио-де-Шабанейро и даже Великое Княжество! Как только не называют ироничные минчане самый загадочный район столицы. Но корреспонденты программы «Большой город» не верят стереотипам, и решили спросить лично у жителей района, как им здесь живется, какие проблемы их волнуют и помогают ли депутаты в их решении. Жители района Шабаны:

– Нашим Шабанам не хватает дороги, тротуара, рынок, детской поликлиники.

– В нашем районе в принципе все есть. Есть торговые центры, детские площадки, куча магазинов, каких-то молодежных кафе, ресторанов. То есть мне очень нравится мой район, и я бы в нем ничего не меняла, в принципе.

– Больше парков надо, зелени больше. Так в принципе занимаются районом, ничего плохого не можем сказать.

– Район, в принципе, неплохой. Я здесь живу с 71 года, но мне не нравится, когда идет запах с аэрации – это ужас!

– Я уже так привыкла к этому району, вы не представляете. Я когда поеду куда-нибудь – думаю: «О нет, я здесь бы не жила».

– Абсолютно несправедливая слава, абсолютно хороший район, очень удобный для жизни. Выражение «Сколько людей – столько мнений» как нельзя лучше подходит Шабанам. И только одна, казалось бы, мелочь объединяет жителей. Они категорически не согласны с навешанными на район ярлыками.

Вероника не первый год живет в Шабанах. И нареканий у нее не было, пока не появились дети. Тогда и встал вопрос: «А где, собственно, проводить с ними время?» В апреле 2016 года, заручившись поддержкой других мам, обратилась к местному депутату. Ею оказалась главный врач 36-ой поликлиники Мысливчик Наталья Яковлевна. Уже в середине лета детский смех разносился над новой площадкой.Вероника Тарасевич, минчанка:

До этого у нас был, скажем так, большая территория пустыря, на которой стояли двое качелей и одна «лазалка».

Сейчас у нас находится 5 качелей, 1 спортивный комплекс для детей и другой для подростков. С тех пор Вероника в поликлинике – частый гость: приходит залечивать «районные болячки». Парковки во дворе и плесень в квартире, чахлые газоны и разбитые тротуары – какие только жалобы не звучат в кабинете главврача и депутата в одном лице. Как выяснилось, 36-ая поликлиника – первое и единственное место работы Натальи Яковлевны. Пришла сюда в 1994 году сразу после ВУЗа. И проделала путь от участкового терапевта до главного врача. Наталья Мысливчик, главный врач УЗ «36-я городская поликлиника» г. Минска, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы когда переехали в другой микрорайон, мне дети сказали: «Мама, слава Богу! Ты не останавливаешься на каждом шагу, у тебя не спрашивают про анализы, про лечение, про свое состояние не рассказывают». Они были очень счастливы. Потому что я здесь жила, я была участковым терапевтом, люди меня знали, они ко мне подходили на улице, в магазине, в сберкассе – где угодно, и начинали расспрашивать о своем состоянии здоровья. Поликлинике – почти 30 лет. При этом она интегрированная, то есть и младенцы, и старожилы – ее пациенты.

Недавно здесь обновили физиотерапевтические кабины, докупили оборудование. А новый аппарат для ультразвуковых исследований – предмет особой гордости медперсонала. Теперь диагностика стала точнее, а лечение – оперативнее.

Михаил Лившиц, заведующий отделением ультразвуковой диагностики УЗ «36-я городская поликлиника» г. Минска:

Легче стало выявлять заболевания сосудов, мы можем определять патологию сосудов артерий, сосудов вен.

Штат клиники – более 300 человек. Население округа – 24 тысячи. Но работа депутатом Наталье Яковлевне не в новинку. 4 года назад ее избрали впервые. И за нее же проголосовали жители Шабанов в феврале 2018 года. Наталья Мысливчик:

Очень сложно избираться второй раз. Я вот когда в первый раз шла – ты не понимаешь, что такое работа, ты еще не понимаешь, о чем говорить. Но второй раз избираться намного сложнее. Потому что население начинает спрашивать с тебя: «А что ты сделал?». Ты не можешь уже сказать: «Мы будем, рассмотрим». Надо говорить конкретные дела. Светофоры и автобус – так коротко отвечает депутат на вопрос, что считает главным достижением своего первого срока. И вот почему: когда 210 школу закрыли, учеников распределили в соседние учреждения. И сотни детей вынуждены были дважды в день переходить оживленную улицу по нерегулируемым переходам. Нервничали и водители. Им приходилось подолгу стоять и пропускать пешеходов. Потому, как и без школьников, поток здесь всегда был активным. Жители района Шабаны:

– Больше они нужны были для водителей, наверное, потому что постоянно здесь поток людей идет и очень долго они стоят. Но также для безопасности наших детей. Мы очень рады, что его поставили.

– Мы ходим в школу каждый день, для ребенка это спасение. Это очень нужно было, очень!

– Большое спасибо тому человеку, который это сделал!

199-й автобус связывает Шабаны и поселок Сосны. Ходит раз в час. Раньше последний рейс отправлялся в 16.02. Люди жаловались и просили продлить расписание, но безуспешно. Кругами, с пересадками, возвращались домой школьники после вечерних кружков, врачи и посетители поликлиники после второй смены, пенсионеры после вечерней службы в храме.



Теперь автобус ходит до 19.00. Жители района Шабаны:

– Он ходил до 4, но дело в том, что и поликлиника в 2 смены работает, и здесь кружки допоздна, и службы идут, поэтому нужен был автобус гораздо позже.

– Не надо лететь с первой смены, можно спокойно пройтись по магазинам, поскольку в Соснах, к сожалению, магазинов гораздо меньше. Купить продукты и спокойно добраться, никуда не торопясь, до дома. Жительница района Шабаны:

Шабаны, вообще, достаточно удобный район, но не хватает некоторых моментов. В частности, бассейн, который собираются построить, но его все еще пока что нет. Не хватает спортивных различных школ, та же гимнастика. Строительство долгожданного ФОКа начнется во второй половине 2018 года. Запланирован типовой бассейн с двумя чашами. Это если о будущем.

Но есть у района и свое прошлое, которое особенно чтят люди.