Завод «под ключ»! Современное производство керамической плитки: как выглядит новая линия?
Новости Беларуси. «Один район – один проект» – одно из главных требований главы государства и подход, который должен сделать белорусские регионы сильными. Инновационные производства и новые рабочие места. Один из таких проектов 30 января успешно завершили в Березе, где запустили новый цех производства керамической плитки – по масштабам сродни целому заводу. Это позволит выпускать крайне востребованную и конкурентоспособную продукцию как для Беларуси, так и партнеров во всем мире.
Репортаж Кристины Протосовицкой.
История про большую перезагрузку. На старте на этих площадях собирались освоить выпуск упаковки для продуктов питания, крутой разворот – и вырастает новая линия одного из крупнейших производителей керамической плитки в стране.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
За два года создали, по сути, завод в заводе. Ведь эта производственная площадка автономна от основной – полный цикл. Появилось 26 новых рабочих мест. И это не считая тысячи уже работающих.
Про такие линии говорят «под ключ». От раскаленной до 1 200 градусов печи до финальной упаковки. Ставка на новые и востребованные у потребителей позиции – крупноформатная плитка и керамогранит. Пластины практически достигают метра длиной. Теперь и это наши могут! А еще освоят бесшовную плитку, смогут наносить фактурные, объемные покрытия и так называемые визуальные «фильтры». Даже в условиях санкций – одно из лучших оборудований в мире.
Дмитрий Дукарт, специалист по наладке оборудования (Россия):
На данный момент ничего лучше у производителя нет. Персонал проходит обучение, уже самостоятельно ребята работают, машин не боятся, не боятся современного типа управления, когда все работает на компьютере, на визуализации.
Новая линия позволит на 20 % повысить мощность предприятия и довести производство до 14 миллионов метров квадратных плитки в год. А этого хватит, чтобы уложить по площади десятую часть самой Березы, и позволит в объемах сравнятся с еще одним крупным отечественным производителем плитки. В экспортном портфеле практически все СНГ. Впрочем, потенциал куда выше.
Виталий Михнюк, генеральный директор предприятия:
Продукция нашего производства в целом и с данной линии будет востребована на рынках как минимум в СНГ, в родной Беларуси и на экспортных рынках иных стран. Сегодня экспорт у нас по-прежнему остается на уровне 80 % от объема производства. Возможности наших партнеров, и мы на экспорт, получив новые сертификаты, в том числе европейские, тоже будем продавать продукцию, тем более мы там хорошо смотримся по нашей цене.
Проект реализовали в рамках инвестиционного подхода «Один район – один проект». Вкладывались за собственный счет и частично кредитный. Новая линия энергоэффективная – ежегодно сэкономит производителю до 7 %. Запуск новой линии – это сразу про три поручения главы государства: делать свое, когда можем, рабочие места в регионах и качество.
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Такие производства являются воплощением того поручения, которое нам глава государства сделал в Околице. Мы увеличиваем мощности отечественных производств, и сегодня уже без сомнений можно сказать, что подавляющее большинство материалов, которые используются, не только в одноквартирном строительстве, одноэтажном строительстве, но и в многоквартирном строительстве, это белорусские материалы. Показатели экспорта стройматериалов хорошо отражают наши возможности конкурировать на внешних рынках, завоевывать новые рынки. Стройматериалы достаточно успешно реализуются на всей географии, куда можно довезти.
На достигнутом не остановятся. В планах на этот год у предприятия реконструкция массозаготовительного цеха, места, где рождается сырье для будущих изделий. По нему выручили соседи – Россия. И это тот случай, когда импортозамещение в очередной раз работает без осечек.