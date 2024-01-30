Завод «под ключ»! Современное производство керамической плитки: как выглядит новая линия?

Новости Беларуси. «Один район – один проект» – одно из главных требований главы государства и подход, который должен сделать белорусские регионы сильными. Инновационные производства и новые рабочие места. Один из таких проектов 30 января успешно завершили в Березе, где запустили новый цех производства керамической плитки – по масштабам сродни целому заводу. Это позволит выпускать крайне востребованную и конкурентоспособную продукцию как для Беларуси, так и партнеров во всем мире. Репортаж Кристины Протосовицкой.

История про большую перезагрузку. На старте на этих площадях собирались освоить выпуск упаковки для продуктов питания, крутой разворот – и вырастает новая линия одного из крупнейших производителей керамической плитки в стране.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

За два года создали, по сути, завод в заводе. Ведь эта производственная площадка автономна от основной – полный цикл. Появилось 26 новых рабочих мест. И это не считая тысячи уже работающих.

Про такие линии говорят «под ключ». От раскаленной до 1 200 градусов печи до финальной упаковки. Ставка на новые и востребованные у потребителей позиции – крупноформатная плитка и керамогранит. Пластины практически достигают метра длиной. Теперь и это наши могут! А еще освоят бесшовную плитку, смогут наносить фактурные, объемные покрытия и так называемые визуальные «фильтры». Даже в условиях санкций – одно из лучших оборудований в мире.

Дмитрий Дукарт, специалист по наладке оборудования (Россия):

На данный момент ничего лучше у производителя нет. Персонал проходит обучение, уже самостоятельно ребята работают, машин не боятся, не боятся современного типа управления, когда все работает на компьютере, на визуализации.

Новая линия позволит на 20 % повысить мощность предприятия и довести производство до 14 миллионов метров квадратных плитки в год. А этого хватит, чтобы уложить по площади десятую часть самой Березы, и позволит в объемах сравнятся с еще одним крупным отечественным производителем плитки. В экспортном портфеле практически все СНГ. Впрочем, потенциал куда выше.

Виталий Михнюк, генеральный директор предприятия:

Продукция нашего производства в целом и с данной линии будет востребована на рынках как минимум в СНГ, в родной Беларуси и на экспортных рынках иных стран. Сегодня экспорт у нас по-прежнему остается на уровне 80 % от объема производства. Возможности наших партнеров, и мы на экспорт, получив новые сертификаты, в том числе европейские, тоже будем продавать продукцию, тем более мы там хорошо смотримся по нашей цене. Проект реализовали в рамках инвестиционного подхода «Один район – один проект». Вкладывались за собственный счет и частично кредитный. Новая линия энергоэффективная – ежегодно сэкономит производителю до 7 %. Запуск новой линии – это сразу про три поручения главы государства: делать свое, когда можем, рабочие места в регионах и качество.