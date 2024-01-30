Рыба выплывает к человеку! В водоёмах Гомеля снизился уровень кислорода

В Гомеле рыбаки и экологи борются с замором рыбы – в водоемах областного центра снизился показатель кислорода, что плохо влияет на подводную фауну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ С чем связано такое явление и как можно помочь экосистеме, узнавала Анна Корольчук.

В крестьянском хозяйстве Тимофея Куксы несколько арендованных водоемов. Рыбным промыслом он занимается около 30 лет, поэтому сразу обратил внимание на странное поведение рыбы. Мальки налима стали собираться у поверхности прорубей, будто задыхаясь.

Тимофей Кукса, глава крестьянского хозяйства:

Первый раз вижу выход рыбы за всю свою жизнь, что я здесь нахожусь. Выход рыбы именно в речке. Рыба выходит – дохлой нет. Ситуация некритичная, но мы стараемся предотвратить.

О своем наблюдении рыболов сразу сообщил в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Подозрения подтвердились: анализ воды из устья Сожа показал пониженное содержание кислорода.