Рыба выплывает к человеку! В водоёмах Гомеля снизился уровень кислорода
В Гомеле рыбаки и экологи борются с замором рыбы – в водоемах областного центра снизился показатель кислорода, что плохо влияет на подводную фауну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
С чем связано такое явление и как можно помочь экосистеме, узнавала Анна Корольчук.
В крестьянском хозяйстве Тимофея Куксы несколько арендованных водоемов. Рыбным промыслом он занимается около 30 лет, поэтому сразу обратил внимание на странное поведение рыбы. Мальки налима стали собираться у поверхности прорубей, будто задыхаясь.
Тимофей Кукса, глава крестьянского хозяйства:
Первый раз вижу выход рыбы за всю свою жизнь, что я здесь нахожусь. Выход рыбы именно в речке. Рыба выходит – дохлой нет. Ситуация некритичная, но мы стараемся предотвратить.
О своем наблюдении рыболов сразу сообщил в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Подозрения подтвердились: анализ воды из устья Сожа показал пониженное содержание кислорода.
Павел Новиков, заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Ситуация некритическая, минимальный растворенный в воде уровень кислорода – 3,6 миллиграмма на литр, что позволяет рыбе выжить, тем не менее симптомы определенные есть, и, конечно, хотелось бы призвать наших жителей принять участие в профилактических мероприятиях, то есть это прорубание проруби размером полметра на два-три метра, чтобы, если человек провалиться в нее, он не утонул. И укрытие в последующем этих прорубей теплоизолирующим материалом.
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