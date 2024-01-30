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Рыба выплывает к человеку! В водоёмах Гомеля снизился уровень кислорода

30 января 2024 19:31
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В Гомеле рыбаки и экологи борются с замором рыбы – в водоемах областного центра снизился показатель кислорода, что плохо влияет на подводную фауну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

С чем связано такое явление и как можно помочь экосистеме, узнавала Анна Корольчук.

Рыба выплывает к человеку! В водоёмах Гомеля снизился уровень кислорода-1

В крестьянском хозяйстве Тимофея Куксы несколько арендованных водоемов. Рыбным промыслом он занимается около 30 лет, поэтому сразу обратил внимание на странное поведение рыбы. Мальки налима стали собираться у поверхности прорубей, будто задыхаясь.

Рыба выплывает к человеку! В водоёмах Гомеля снизился уровень кислорода-4

Тимофей Кукса, глава крестьянского хозяйства:
Первый раз вижу выход рыбы за всю свою жизнь, что я здесь нахожусь. Выход рыбы именно в речке. Рыба выходит – дохлой нет. Ситуация некритичная, но мы стараемся предотвратить.

Рыба выплывает к человеку! В водоёмах Гомеля снизился уровень кислорода-7

О своем наблюдении рыболов сразу сообщил в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Подозрения подтвердились: анализ воды из устья Сожа показал пониженное содержание кислорода.

Рыба выплывает к человеку! В водоёмах Гомеля снизился уровень кислорода-10

Павел Новиков, заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Ситуация некритическая, минимальный растворенный в воде уровень кислорода 3,6 миллиграмма на литр, что позволяет рыбе выжить, тем не менее симптомы определенные есть, и, конечно, хотелось бы призвать наших жителей принять участие в профилактических мероприятиях, то есть это прорубание проруби размером полметра на два-три метра, чтобы, если человек провалиться в нее, он не утонул. И укрытие в последующем этих прорубей теплоизолирующим материалом.

Подробности в сюжете.

# Водоемы Беларуси # общество # Анна Корольчук # Павел Новиков

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