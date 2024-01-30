Матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов встретились в Минске

Трагическая страница истории, связанная с военными действиями в Афганистане, постепенно уходит в прошлое. Но тот след, что оставила война, не должен стереться из памяти белорусского народа. Через горнило Афгана прошли около 30 тысяч белорусов. Более 770 наших соотечественников так и не вернулись домой, а свыше полутора тысяч были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов сегодня собрались в музее Великой Отечественной войны. Для них, потерявших своих родных и близких, и спустя 35 лет боль утраты все так же сильна. Своими историями и личными трагедиями женщины поделились с учащимися столичной школы № 199. Главная цель таких диалогов – донести до молодого поколения ценность мира.

Анна Стукальская, мать воина-интернационалиста:

Для меня был февраль самый страшный в 84-м году. 6 февраля 84-го года умер в Кабуле в госпитале от ран мой сын, Стукальский Сергей, прапорщик разведроты.

Тамара Довнар, председатель Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане «Память и долг»:

771 человек из числа воинов-белорусов не вернулся с Афганской войны. Это значит, что 771 мать оплакивала своих детей. Из них 35 вдов, тогда еще жен, ждали своих мужей вместе со своими маленькими детьми. Переносить всю эту боль было крайне сложно, поэтому мы решили объединиться.