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Матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов встретились в Минске

30 января 2024 19:38
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Трагическая страница истории, связанная с военными действиями в Афганистане, постепенно уходит в прошлое. Но тот след, что оставила война, не должен стереться из памяти белорусского народа. Через горнило Афгана прошли около 30 тысяч белорусов. Более 770 наших соотечественников так и не вернулись домой, а свыше полутора тысяч были ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов встретились в Минске-1

Матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов сегодня собрались в музее Великой Отечественной войны. Для них, потерявших своих родных и близких, и спустя 35 лет боль утраты все так же сильна. Своими историями и личными трагедиями женщины поделились с учащимися столичной школы № 199. Главная цель таких диалогов – донести до молодого поколения ценность мира.

Матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов встретились в Минске-4

Анна Стукальская, мать воина-интернационалиста:
Для меня был февраль самый страшный в 84-м году. 6 февраля 84-го года умер в Кабуле в госпитале от ран мой сын, Стукальский Сергей, прапорщик разведроты.

Матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов встретились в Минске-7

Тамара Довнар, председатель Республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане «Память и долг»:
771 человек из числа воинов-белорусов не вернулся с Афганской войны. Это значит, что 771 мать оплакивала своих детей. Из них 35 вдов, тогда еще жен, ждали своих мужей вместе со своими маленькими детьми. Переносить всю эту боль было крайне сложно, поэтому мы решили объединиться.

Матери и вдовы погибших воинов-интернационалистов встретились в Минске-10

Встреча матерей и вдов погибших воинов-интернационалистов с учащимися прошла в зале «Наследники Великой Победы». Здесь хранится память о военнослужащих, погибших в Афганистане и в других локальных конфликтах.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество

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