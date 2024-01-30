С помощью аппаратуры, разработанной учёными БГУ. Что позволяет диагностировать болезни хвойных лесов?

Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Новые лекарства, модернизация, информационная безопасность и биотехнологии – разработки наших ученых закрывают собой весь спектр экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая даже космосом. О том, какие задачи стоят перед белорусской наукой, как они решаются и какими достижениями могут похвастаться наши отечественные умы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что из космоса с помощью аппаратуры, разработанной учеными Белгосуниверситета диагностируют болезни хвойных лесов на ранней стадии. Расскажите об этом поподробнее. Может быть, есть какие-то уже биопрепараты, которые разработали для растений?