С помощью аппаратуры, разработанной учёными БГУ. Что позволяет диагностировать болезни хвойных лесов?

Ежегодно в последнее воскресенье января в нашей стране отмечается День белорусской науки. Новые лекарства, модернизация, информационная безопасность и биотехнологии – разработки наших ученых закрывают собой весь спектр экономики, начиная от сельского хозяйства и заканчивая даже космосом. О том, какие задачи стоят перед белорусской наукой, как они решаются и какими достижениями могут похвастаться наши отечественные умы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что из космоса с помощью аппаратуры, разработанной учеными Белгосуниверситета диагностируют болезни хвойных лесов на ранней стадии. Расскажите об этом поподробнее. Может быть, есть какие-то уже биопрепараты, которые разработали для растений?
Андрей Блохин, проректор по научной работе БГУ:
Это вопрос продолжения того, о чем я рассказывал про уникальный комплекс, который был доставлен на Международную космическую станцию.
Наталья Надольская:
Наноспутник?
Андрей Блохин:
Нет, не наноспутник. Это как раз система оптического зондирования Земли. Значит, система ориентации крепится на иллюминатор. А на систему ориентации крепится любое фото-видеоспектральное оборудование, позволяющее проводить съемку, в частности, видеоспектральная система. Видеоспектральная система разработана, она нового поколения. Ее главное отличие в том, что она позволяет получать очень много спектральной информации. Примерно одно изображение включает в себя 270 спектров. Это спектры при различном частотном диапазоне. В этом различном частотном диапазоне здоровые хвойные леса, леса, которые заболели и леса, которые усыхают, смотрятся, если объяснять по-простому, в разном цвете с разным изображением. Поэтому, анализируя подобного рода изображения, можно отслеживать состояние хвойных лесов и вообще в целом лесных массивов Республики Беларусь.
«Три основных цикла разработки». Когда могут появиться белорусские препараты от коронавируса – подробнее здесь.