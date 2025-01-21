В Минском районе прививку от гриппа сделали более 95 % от запланированного населения

Легче предупредить, чем лечить. В регионах Минщины продолжается вакцинация против гриппа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Минском районе прививку сделали более 95 % от запланированного населения. И даже сейчас есть такая возможность. Здесь предлагают вакцину российского производства. Обычно для достижения оптимального уровня защиты необходимо сделать прививку за 2-4 недели до предполагаемого подъема заболеваемости, чтобы успел сформироваться иммунитет. Прививка, как правило, переносится легко.

Светлана Гончарова, заместитель главного врача Минской центральной районной клинической больницы:

Мы проводим вакцинацию во всех структурных подразделениях Минской ЦРКБ, во всех поликлиниках и амбулаториях. В будние дни можно прийти привиться, в структурных подразделениях организован режим работы до 20:00, прийти на прививку можно до 19:30, так как 30 минут после прививки нужно еще наблюдение медицинского работника, чтобы не было осложнений после прививки. Также в субботу до 14:00 у нас организован амбулаторный прием, можно до 13:30 каждую субботу прийти и сделать прививку.

Также прививочные бригады выезжают в организации и трудовые коллективы.