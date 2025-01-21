Около 50 тыс. человек включены в список избирателей в Жодино

В Минской области работает 894 участка для голосования. Граждане, не имеющие возможности 26 января отдать свой голос за кандидата, вправе сделать это досрочно по 25 января. Участки в эти дни будут открыты с 12:00 до 19:00 часов без перерыва на обед, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже в первый час на участки в Жодино пришли несколько десятков людей. Среди них есть те, кто голосует впервые. Для молодых людей участие в выборах – важное событие. Ведь это будущее страны. В подарок каждому книга «Символы суверенной Беларуси», мерч БРСМ «Мой голос первый», на память от руководства города сувенирная продукция. В список избирателей в Жодино включены около 50 тысяч человек, в их числе 501 впервые примут участие в выборах.

Мы еще раз вас поздравляем. Желаем вам всего самого-самого наилучшего. И примите, пожалуйста, от нас этот подарок. Михаил Колесов, студент Жодинского политехнического колледжа:

Я считаю, что каждый голос важен, и он решает будущее нашей страны. Для меня это праздник, и мне очень ценно находиться здесь.

Елена Жебина, председатель Советского участка для голосования № 6 города Жодино:

Граждане, чтобы получить свой бюллетень, должны будут предъявить паспорт или идентификационную карту гражданина Республики Беларусь. Кроме того, избиратели, занесенные в список, могут получить бюллетень, предъявляя студенческий билет, билет учащегося, удостоверение пенсионное, обязательно с фотографией.