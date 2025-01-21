13 человек погибли при пожарах в Минской области с начала года

С начала года в Минской области произошло 88 пожаров, в которых погибли 13 человек. Основная причина – неосторожное обращение с огнем. Сотрудники МЧС усиливают меры профилактики через рейды, акции и даже граффити, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Крупках на фасаде жилого дома по улице Московской разместился тематический мурал. Место для нанесения рисунка выбрано не случайно. Здание находится в микрорайоне с плотной жилой застройкой. Недалеко школа и детский сад.

Дмитрий Гуринович, начальник Крупского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

В целом Крупским районным исполнительным комитетом уделяется достаточно пристальное внимание вопросам безопасности, которые рассматриваются на заседаниях как районного исполнительного комитета, так и на заседаниях сельских исполнительных комитетов. Появляются вот такие новые арт-объекты.

Недавно в городском поселке Бобр был оборудован остановочный пункт вблизи учреждения образования, на котором дети, дожидаясь транспортных средств, автобуса, перед убытием домой могут подробно изучить информацию, связанную с безопасностью. Тем самым в случае какой-то критической обстановки или ситуации принять правильное решение.

На фасаде многоквартирного жилого дома в Слуцке также разместился тематический мурал. Он напоминает о правилах безопасности на воде и земле.