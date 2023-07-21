«Какая-то хандра». Можно ли самостоятельно отличить депрессию от плохого настроения?

Термин депрессия знаком почти каждому человеку. Люди легко клеят этот ярлык себе и другим, ставя на одну чашу весов обычное подавленное настроение или осеннюю хандру с серьезным психоневрологическим заболеванием. О том, как найти свой собственный дзен, когда вокруг все раздражает, вытащить себя из этого состояния и вновь захотеть жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В последнее время очень модным стало говорить, когда мы грустим, у нас какая-то хандра: «Я в депрессии». Хотя, насколько я знаю, это клинический диагноз, требующий лечения. Так все-таки как же отличить депрессию от обычной грусти?
Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:
Действительно, для того, чтобы был диагноз, необходимо обратиться к врачу для установления или отрицания данного диагноза. Потому что диагноз устанавливается по определенным критериям. Конечно же, это действительно серьезное расстройство психическое, которое необходимо лечить с помощью специалистов. Никакого другого способа самому в себе разобраться, у меня есть это расстройство либо у меня нет этого расстройства, нет. Это должен делать специалист.
«Человек с тотальным чувством вины». Вот, что объединяет большинство тех, кто страдает депрессией – подробнее здесь.