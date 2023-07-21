«Какая-то хандра». Можно ли самостоятельно отличить депрессию от плохого настроения?

Термин депрессия знаком почти каждому человеку. Люди легко клеят этот ярлык себе и другим, ставя на одну чашу весов обычное подавленное настроение или осеннюю хандру с серьезным психоневрологическим заболеванием. О том, как найти свой собственный дзен, когда вокруг все раздражает, вытащить себя из этого состояния и вновь захотеть жить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В последнее время очень модным стало говорить, когда мы грустим, у нас какая-то хандра: «Я в депрессии». Хотя, насколько я знаю, это клинический диагноз, требующий лечения. Так все-таки как же отличить депрессию от обычной грусти?