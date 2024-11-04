Завершается приём заявок на чемпионат Беларуси по колке дров среди СМИ

Участники смогут посоревноваться в нескольких дисциплинах. В программу входит и колка дров по-президентски. Согласно положению о чемпионате, к участию допускаются работники центральных и региональных СМИ, блогеры, объединенные в команду из 4-7 человек. В 2023 году в конкурсах участвовало 35 команд, в нынешнем организаторы подготовили около тридцати кубометров древесины. По сложившейся доброй традиции, по результатам проведения чемпионата дрова будут безвозмездно переданы нуждающимся для обогрева в зимний период.