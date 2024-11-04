4 ноября станут известны имена всех потенциальных кандидатов в Президенты

Ход набирает электоральная кампания: сегодня, 4 ноября, станут известны имена всех, кто сможет претендовать на статус кандидата в Президенты. На заседании ЦИК рассмотрят вопросы о регистрации инициативных групп граждан в поддержку их выдвижения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже на этой неделе по всей стране инициативные группы начнут активную работу по сбору подписей. До выборов главы государства, которые назначены на 26 января 2025 года, меньше трех месяцев. Наша страна заинтересована в том, чтобы голосование прошло открыто и в соответствии с международными стандартами. Известно, что ЦИК использует свое право приглашать международных наблюдателей. Это будут коллеги по странам СНГ и прежде всего участники Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ, где сейчас Центральная избирательная комиссия Беларуси председательствует.