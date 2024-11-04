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Делегация Беларуси выступит на открытии сессии Панафриканского парламента

04 ноября 2024 06:51
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Беларусь нацелена всемерно развивать торгово-экономические отношения со странами Африки и обеспечить рост экспорта товаров и услуг на африканский рынок. Одним из главных ориентиров во внешней политике и одним из приоритетных внешнеэкономических векторов нашей страны Африканский континент обозначил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории белорусскому парламенту предоставлена возможность выступить на официальной церемонии открытия сессии Панафриканского парламента. Она состоится 4 ноября.

Делегация Беларуси выступит на открытии сессии Панафриканского парламента-2

Для участия в мероприятии в ЮАР прибыла делегация Национального собрания. В ходе двухдневного визита запланированы встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко с руководством Панафриканского парламента, Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики, главами парламентских делегаций стран Африки. Также намечено подписание Меморандума о сотрудничестве с Панафриканским парламентом – Национальному собранию Беларуси будет предоставлен статус наблюдателя в этой организации. Панафриканский парламент играет важную роль в политической жизни континента. Это орган Африканского союза, появившегося в 2002 году в качестве правопреемника Организации африканского единства для укрепления сотрудничества между странами.

# Беларусь-ЮАР # Игорь Сергеенко # Международное сотрудничество

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