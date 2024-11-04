Делегация Беларуси выступит на открытии сессии Панафриканского парламента

Беларусь нацелена всемерно развивать торгово-экономические отношения со странами Африки и обеспечить рост экспорта товаров и услуг на африканский рынок. Одним из главных ориентиров во внешней политике и одним из приоритетных внешнеэкономических векторов нашей страны Африканский континент обозначил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в истории белорусскому парламенту предоставлена возможность выступить на официальной церемонии открытия сессии Панафриканского парламента. Она состоится 4 ноября.