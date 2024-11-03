Требования к кандидатам стали жёстче! О предстоящих выборах поговорили с секретарём ЦИК

Ввыборы Президента станут прологом для новой пятилетки. Голосование состоится 26 января 2025 года. На неделе ЦИК завершил прием документов для регистрации инициативных групп. Впереди – сбор подписей, регистрация потенциальных кандидатов и предвыборная агитация. В чем особенности этой электоральной кампании, разбиралась наш политобозреватель Полина Королева. Президентские выборы в 2025-м – завершающий этап конституционных преобразований, которые в Беларуси начались почти 3 года назад. Обновление Основного закона повлекло пересмотр в том числе Избирательного кодекса. И если для нас с вами процедура голосования не изменилась, в назначенную дату (26 января) надо прийти на участок и заполнить бюллетень, то требования к кандидатам на пост главы государства претерпели значительные корректировки.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Увеличен до 20 лет ценз оседлости, до 40 лет увеличен возрастной ценз. Лицо, которое выдвигается на должность Президента, не должно иметь иностранного гражданства, вида на жительство или иных иностранных документов, которые дают какие-либо преимущества или льготы на территории другой страны. Если раньше на момент выдвижения судимость должна была быть снята и погашена, то сейчас в биографии кандидата в Президенты вообще не должно быть факта о привлечении к уголовной ответственности.

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов на регистрацию групп в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты. На данный момент к следующему этапу – сбору подписей – допущены четыре потенциальных кандидата, заявления еще нескольких находятся на проверке соответствию требованиям законодательства. Двум гражданам в регистрации инициативных групп было отказано. Елена Балдовская:

С учетом того, что одним из потенциальных кандидатов было подано лишь заявление, не был приложен при этом список членов инициативных групп. Другим потенциальным кандидатом не был соблюден порядок подачи документов. Документы были поданы по электронной почте, что Избирательным кодексом не предусмотрено.