Завели собаку: когда нужно регистрировать и сколько платить

Судя по количеству зоомагазинов и парикмахерских для животных, число четвероногих в нашей стране растет. Но многие заводят питомцев, даже не догадываясь о том, с какими трудностями могут столкнуться. В итоге страдают братья наши меньшие. Александр Костюкевич, юрист:

В первую очередь, вы должны определить, какую собаку вы хотите завести, какой породы. Мы должны помнить, что есть перечень потенциально опасных пород собак. На данный момент этот перечень включает порядка сорока пород собак.

Чтобы зарегистрировать псаиз этого перечня, сначала придется пройти курсы обучения в кинологическом клубе. После этого хозяину выдадут соответствующий документ, который и позволит поставить питомца на учет. Александр Костюкевич:

Регистрации подлежат взрослые собаки в течение трех дней с момента приобретения. Если маленькие щенки, то регистрации подлежат домашние животные, достигшие трех месяцев.

После завершения всех юридических процедур владельцу выдают удостоверение и жетон, который должен постоянно быть на ошейнике собаки. С этого момента и в жировке появится дополнительная графа. Александр Костюкевич:

В городе Минске ставки определены для обычных собак – 0,3 базовых величины, для потенциально опасных пород – 1 базовая величина.

От уплаты налогов за собаку освобождены лишь некоторые категории людей. Например, инвалиды по зрению, для которых собака-поводырь – жизненная необходимость. Александр Костюкевич:

Неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, но при условии, что по месту жительства с ними не прописаны трудоспособные лица.

Не стоит забывать и про правила выгула собак. За нарушение – штраф от 10 до 30 базовых величин для всех категорий лиц. Александр Костюкевич:

Нельзя выгуливать собак на придомовых территориях, нельзя ходить с ней в магазин, ходить в парк, на стадионы. Для потенциально опасных собак мы должны помнить, что запрещено выгуливать ее несовершеннолетним детям.

Что же касается кошек, вне зависимости от породы, налог не взимается. Но ветеринарные и санитарные нормы никто не отменял. Игнорирование прививок обойдется от одной до пятнадцати базовых. Кстати, заводчики собак и кошек должны платить единый налог, в то же время им не нужно регистрироваться как ИП.