Участники экспедиции «Дорога к святыням» пронесут по Беларуси Благодатный огонь от Гроба Господня

Новости Беларуси. «Дорога к святыням». 28 августа в путь отправляется очередная духовно-просветительская экспедиция, уже 26-я по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе паломников – православное духовенство, писатели, музыканты, артисты и ученые. Их 5-дневная поездка начнется от стен Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Участники экспедиции пронесут по населенным пунктам страны Благодатный огонь от Гроба Господня и Загорье-Столовичскую икону Покрова Пресвятой Богородицы.