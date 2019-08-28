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Участники экспедиции «Дорога к святыням» пронесут по Беларуси Благодатный огонь от Гроба Господня

28 августа 2019 06:58
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Новости Беларуси. «Дорога к святыням». 28 августа в путь отправляется очередная духовно-просветительская экспедиция, уже 26-я по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе паломников – православное духовенство, писатели, музыканты, артисты и ученые. Их 5-дневная поездка начнется от стен Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Участники экспедиции пронесут по населенным пунктам страны Благодатный огонь от Гроба Господня и Загорье-Столовичскую икону Покрова Пресвятой Богородицы.

Участники экспедиции «Дорога к святыням» пронесут по Беларуси Благодатный огонь от Гроба Господня-1

По традиции, в пути они будут встречаться с местными жителями, посетят больницы и детские дома. Конечным пунктом путешествия станет Слоним – столица Дня белорусской письменности. 

Примечательно, что экспедиция «Дорога к святыням» берет свое начало в день Успения Богородицы. Этот праздник – один из 12 самых больших в церковном году.

Участники экспедиции «Дорога к святыням» пронесут по Беларуси Благодатный огонь от Гроба Господня-4

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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