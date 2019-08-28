Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие продолжают передислокацию на полигон Мулино Нижегородской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь пройдет совместное оперативное учение Вооруженных Сил двух стран – «Щит Союза-2019». Эшелоны с белорусским контингентом, а также техникой прибывают на местные станции разгрузки. Представителей нашей армии коллеги из России встречают оркестром и хлебом-солью.

Виктор Гулевич, начальник штаба – первый заместитель командующего силами специальных операций ВС Республики Беларусь:

От сил специальных операций выезжают пять эшелонов всего. Сейчас происходит швартовка техники для подготовки к убытию 3-го эшелона.

В спектр задач будет входить выполнение десантирования, преодоление водных преград, освобождение населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований, удержание рубежей, которые будут определены для наших подразделений.