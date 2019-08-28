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Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»

28 августа 2019 08:15
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Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие продолжают передислокацию на полигон Мулино Нижегородской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»-1

Именно здесь пройдет совместное оперативное учение Вооруженных Сил двух стран – «Щит Союза-2019». Эшелоны с белорусским контингентом, а также техникой прибывают на местные станции разгрузки. Представителей нашей армии коллеги из России встречают оркестром и хлебом-солью.

Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»-4

Виктор Гулевич, начальник штаба – первый заместитель командующего силами специальных операций ВС Республики Беларусь:
От сил специальных операций выезжают пять эшелонов всего. Сейчас происходит швартовка техники для подготовки к убытию 3-го эшелона.

В спектр задач будет входить выполнение десантирования, преодоление водных преград, освобождение населенных пунктов от незаконных вооруженных формирований, удержание рубежей, которые будут определены для наших подразделений.

Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»-7

Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»-9

Добавим, совместное белорусско-российское учение «Щит Союза» пройдет с 13 по 19 сентября в России. От нашей страны участие в маневрах примут свыше 4 тысяч человек личного состава. К месту проведения учения также будут переброшены более 30 танков, 80 бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, а также авиация.

Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»-12

Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»-14

Белорусские военные прибывают в Нижегородскую область для участия в учении «Щит Союза-2019»-16

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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