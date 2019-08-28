«Посадка на лес тоже возможна». Как белорусских лётчиков готовят к аварийным ситуациям в воздухе

Самолёты считают самым безопасным видом транспорта, но, увы, раз на раз не приходится. За последние три года по всему миру со смертельным исходом всего экипажа потерпел крушение 21 рейс. Причины всегда разные. Валерия Борисевич, корреспондент:

15 августа в Подмосковье аварийно приземлился самолёт А321. Благодаря высококлассным навыкам пилотов, пострадавших не оказалось. Пришло время узнать: насколько готовы будущие белорусские лётчики к экстренным ситуациям в воздухе.

Мастера авиации уверяют: полеты на самолете сродни полету в космос. Обучение курсантов проходит под строгим контролем наставников, так что авиариски будущих лётчиков сведены к минимуму. Даниил Щеглов, курсант авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

У меня с первого раза не получилось, я пошел сюда со второго раза. Первый раз мне предложили пойти на инженера, я сразу сказал то, что я инженером быть не хочу, а хочу быть только летчиком.

Леонид Курсов, командир вертолётного звена Ми-2 Минского аэроклуба ДОСААФ:

Сейчас курсантам необходимо выполнить расчеты с учетом ветра. Вот этот документ называется «Штурманский план полета», где выполняются с учетом ветра все расчеты: какой держать курс, какой будет угол сноса, путевая скорость.

Здесь выполняется та же самая подготовка, но уже на карте: наносятся необходимые рубежи, показывается, в каких случаях исключить попадание в запретную, опасную зоны.

Ребята за штурвалом далеко не в первый раз, у каждого за плечами уже по 60 часов в воздухе и подготовка к ночным перелётам. Владислав Кушко, сержант авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь:

Летчик должен определить, какой именно двигатель отказал, он определяет это по показаниям на приборе, по температуре газов, по оборотам двигателя.

Даниил Щеглов:

Если понимаем, что удары грома уже никак не дотягиваем, то выбираем площадку. Главное, чтобы она была свободной, не было никаких посторонних элементов типа проводов, ни в коем случае каких-либо домов, животных, также чтобы не было деревьев – это обязательно! Посадка на лес тоже возможна. Я тяну ручку на себя и вертолет сразу же задирает нос, хвостовая балка опускается и ломает деревья.