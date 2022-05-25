Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы
30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Мы устроили школьный опрос среди жителей большого города. Вместо экзаменатора наш журналист Карина Верховцева.
Когда началась и завершилась Первая мировая война?
– Без понятия.
– Началась в 1939. Или закончилась в 1939? Нет, Вторая мировая вона – 1941-1945 года. – В 1941 и в 1945 годах.
– Началась в 1914 году, а закончилась в 1918 году.
– Началась в 1914 году, закончилась, по-моему, в 1918 году.
Назовите столицу Бельгии.
– Не знаю.
– Вылетело из головы.
– Капуста еще есть такая. Подсказка вам.
– Брокколи?
Сколько спутников у Земли?
– Не знаю.
– Двенадцать, наверное, или семь.
– Один.
– Один спутник – Луна.
Сколько существует основных законов Ньютона?
– Это сложно. С физикой проблема.
– Один вроде.
– Два или три.
– Три.
Какая по счету наша планета Земля от Солнца?
– Не знаю.
– Четвертая.
– Третья.
Кто написал произведение «Отцы и дети»?
– Не помню, честно говоря.
– Достоевский.
– Тургенев.
– Тургенев.
– Тургенев, Гоголь. Кто? Тургенев.
Что написал Евгений Онегин?
– «Анна Каренина».
– Кажется, вопросы легкие.
– Письмо к Татьяне.
– Это главный герой произведения Пушкина.
– Евгений Онегин? Его Пушкин написал.
Самый старый город в Беларуси?
– Туров.
– Этого точно не могу сказать.
– Минск.
– Может быть, Новогрудок.
– Полоцк. 862 год – год основания.
Сколько пар хромосом в геноме человека?
– 48.
– 46. Пар? 23 пары хромосом.
– 23 пары (46 хромосом).
Самая длинная река в мире?
– Это интересный вопрос. И довольно спорный. Наверное, Нил.
– Амазонка.
Илона Волынец, СТВ:
А ты бы с ходу ответила на эти вопросы?
Кристина Сущеня:
Тут надо учитывать факт неожиданности. Плюс ты должен отвечать под прицелом телекамер. Это очень сложно.
Ей всего 7 лет, а она считает быстрее многих взрослых. Одарённая минчанка поделилась своим секретом – подробности здесь.