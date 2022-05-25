Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе « Большой город ».

Кристина Сущеня, СТВ: Мы устроили школьный опрос среди жителей большого города. Вместо экзаменатора наш журналист Карина Верховцева.

– Без понятия. – Началась в 1939. Или закончилась в 1939? Нет, Вторая мировая вона – 1941-1945 года. – В 1941 и в 1945 годах.

– Началась в 1914 году, а закончилась в 1918 году. – Началась в 1914 году, закончилась, по-моему, в 1918 году.

– Не знаю. – Вылетело из головы. – Капуста еще есть такая. Подсказка вам. – Брокколи?

– Не знаю. – Двенадцать, наверное, или семь. – Один. – Один спутник – Луна.

– Это сложно. С физикой проблема. – Один вроде. – Два или три. – Три.

– «Анна Каренина». – Кажется, вопросы легкие. – Письмо к Татьяне. – Это главный герой произведения Пушкина. – Евгений Онегин? Его Пушкин написал.

– Туров. – Этого точно не могу сказать. – Минск. – Может быть, Новогрудок.

– Полоцк. 862 год – год основания.

– Это интересный вопрос. И довольно спорный. Наверное, Нил. – Амазонка.

Илона Волынец, СТВ:

А ты бы с ходу ответила на эти вопросы?

Кристина Сущеня:

Тут надо учитывать факт неожиданности. Плюс ты должен отвечать под прицелом телекамер. Это очень сложно.