Прямой эфир

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы

25 мая 2022 09:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

30 мая 2022 года в Минске прозвенит последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. А дальше сложный этап – проверка знаний. ЦТ стартует 14 июня 2022 года с белорусского языка, и завершится основной этап 6 июля. Как пройти горячую экзаменационную пору на все сто? Какие новшества диктует образование? Об этом рассказали в программе «Большой город».  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Мы устроили школьный опрос среди жителей большого города. Вместо экзаменатора наш журналист Карина Верховцева.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-4

Когда началась и завершилась Первая мировая война?  

– Без понятия.  
– Началась в 1939. Или закончилась в 1939? Нет, Вторая мировая вона – 1941-1945 года. – В 1941 и в 1945 годах.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-7

– Началась в 1914 году, а закончилась в 1918 году.  
– Началась в 1914 году, закончилась, по-моему, в 1918 году.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-10

Назовите столицу Бельгии.  

– Не знаю.  
– Вылетело из головы.  
– Капуста еще есть такая. Подсказка вам.  
– Брокколи?  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-13

– Брюссель.  
– Брюссель.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-16

Сколько спутников у Земли?  

– Не знаю.  
– Двенадцать, наверное, или семь.  
– Один.  
– Один спутник – Луна.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-19

– Один.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-22

Сколько существует основных законов Ньютона?  

– Это сложно. С физикой проблема.  
– Один вроде.  
– Два или три.  
– Три.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-25

– Три.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-28

Какая по счету наша планета Земля от Солнца?  

– Не знаю.  
– Четвертая.  
– Третья.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-31

– Третья.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-34

Кто написал произведение «Отцы и дети»?  

– Не помню, честно говоря.  
– Достоевский.  
– Тургенев.  
– Тургенев.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-37

– Тургенев, Гоголь. Кто? Тургенев.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-40

Что написал Евгений Онегин?  

– «Анна Каренина».  
– Кажется, вопросы легкие.  
– Письмо к Татьяне.  
– Это главный герой произведения Пушкина.  
– Евгений Онегин? Его Пушкин написал.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-43

Самый старый город в Беларуси?  

– Туров.  
– Этого точно не могу сказать.  
– Минск.  
– Может быть, Новогрудок.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-46

– Полоцк. 862 год – год основания.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-49

Сколько пар хромосом в геноме человека?  

– 48.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-52

– 46. Пар? 23 пары хромосом.  
– 23 пары (46 хромосом).  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-55

Самая длинная река в мире?  

– Это интересный вопрос. И довольно спорный. Наверное, Нил.  
– Амазонка.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-58

– Амазонка.  

Зато двойку уже не получат. Прохожие отвечают на школьные вопросы-61

Илона Волынец, СТВ:  
А ты бы с ходу ответила на эти вопросы?  

Кристина Сущеня:  
Тут надо учитывать факт неожиданности. Плюс ты должен отвечать под прицелом телекамер. Это очень сложно.  

Ей всего 7 лет, а она считает быстрее многих взрослых. Одарённая минчанка поделилась своим секретом – подробности здесь.  

# Опрос # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Карина Верховцева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Победителю – подарок на сумму не менее 100 базовых. Рассказываем о конкурсе на лучший логотип для белорусской продукции
25 мая 2022 09:18

Победителю – подарок на сумму не менее 100 базовых. Рассказываем о конкурсе на лучший логотип для белорусской продукции

25 мая «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом. Что ещё отмечают в этот день?
25 мая 2022 09:02

25 мая «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом. Что ещё отмечают в этот день?

Мечтал о спортивной или военной карьере. Почему Игорь Брыло пошёл учиться на ветеринара?
25 мая 2022 08:37

Мечтал о спортивной или военной карьере. Почему Игорь Брыло пошёл учиться на ветеринара?