Победителю – подарок на сумму не менее 100 базовых. Рассказываем о конкурсе на лучший логотип для белорусской продукции

Новости Беларуси. Яркий, необычный слоган – и вот уже все стремятся попасть на трибуны мероприятия. Использовать волшебство маркетинга можно и в других целях. Например, для продвижения отечественных товаров и услуг. О важности создания современного, оригинального, легко узнаваемого логотипа и имиджевого слогана национального бренда белорусской продукции поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь, заместителем директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь Русланом Неверовичем. Алена Ланская, ведущая:

Почему любой бренд должен обладать уникальным имиджем? На что влияют логотип и слоган?

Руслан Неверович, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Ни для кого не секрет, что привлекательный логотип – это эффективный инструмент для маркетинга и продвижения товаров на рынке. Логотип расширяет возможности для бизнеса. Он позволяет не только привлечь потенциальных клиентов, но и заинтересованных инвесторов и деловых партнеров. Логотип нужен для того, чтобы повысить узнаваемость товаров на рынке. И если это удается, это уже залог успеха. Александр Меженный, ведущий:

Давайте поговорим о конкурсе. На привлечение кого вы рассчитываете, кто может принять участие и какие цели преследуете? Как поучаствовать в конкурсе на лучший логотип для белорусской продукции и что получит победитель?

Руслан Неверович:

Порядок проведения конкурса очень простой. Во-первых, не установлено каких-либо ограничений по участникам конкурса. Могут принимать участие юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели и авторские коллективы. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку по установленной форме и приложить к ней конкурсные работы. Конкурсные работы представляют собой логотип, представленный в цветном и черно-белом решениях, имиджевый слоган. К ним должна быть приложена пояснительная записка, которая отражала бы суть графических элементов логотипа и раскрывала идею содержания слогана. Все материалы конкурсной работы должны быть высланы на электронный адрес brend@economy.gov.by, оригинал заявки – на почту Министерства экономики с пометкой на конверте «Конкурс национального бренда белорусской продукции». Алена Ланская:

Расскажите, как создать яркий, незабываемый образ для своей компании или продукции? Может, есть какие-то секреты? Руслан Неверович:

Я думаю, что на этот вопрос каждый ответит по-своему. Я считаю, что для этого необходимо обладать творческим мышлением и быть креативным, желать достигнуть высоких результатов. Секрет успеха, на мой взгляд, – это активность и целеустремленность. Если человек творческий, активный, целеустремленный, он обречен на успех. Думаю, такие люди – потенциальные победители нашего конкурса.

Александр Меженный:

Этот логотип планируют использовать на определенных видах продукции либо это весь спектр продуктов белорусского производства? И что ждет победителей? Руслан Неверович:

Логотип будет использоваться на любой продукции: от буханки хлеба до крупного самосвала. Исходя из целей конкурса, создать современный, уникальный логотип для повышения узнаваемости белорусской продукции как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому логотип и слоган будут использоваться при реализации белорусской продукции как внутри страны, так и на внешних рынках. Александр Меженный:

Победитель будет один или есть разные номинации? Руслан Неверович:

Лучшим будет определен тот участник, чей логотип будет признан самым интересным, образным и узнаваемым. Победителю будут вручены документ и ценный подарок на сумму не менее 100 базовых величин. Также будут награждены и участники конкурса, занявшие второе и третье места. Всем, кто еще не принял решение, кто сомневается, пожалуйста, не сомневайтесь, участвуйте, побеждайте. Чем уникальна белорусская продукция?