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25 мая «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом. Что ещё отмечают в этот день?

25 мая 2022 09:02
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День филолога

25 мая «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом. Что ещё отмечают в этот день?-1

25 мая отмечается День филолога. Он утвержден ЮНЕСКО в 1989 году. Праздник объединяет лингвистов, литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы, библиотекарей, переводчиков, редакторов и всех, кто имеет филологическое образование. Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей. Значимость этой профессии сложно переоценить, ведь именно письменность, культура и история – основные составляющие любого народа.

25 мая 2003 года «Ежик в тумане» признан лучшим мультфильмом всех времен и народов

25 мая «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом. Что ещё отмечают в этот день?-4

25 мая 2003 года мультфильм «Ежик в тумане» Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Опрос был проведен организаторами мультипликационного фестиваля в Токио. Простой и глубокий, красивый и аскетичный «Ежик в тумане» возглавил список лучших мультфильмов по версии 140 видных мультипликаторов и кинокритиков мира. Всего в список вошли 150 лент. Десятиминутная сказка Сергея Козлова, нарисованная в «туманных» оттенках, стала масштабным и влиятельным произведением искусства, имеющим успех во всех странах и у разных поколений.

День полотенца и День счастливого билетика

25 мая «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом. Что ещё отмечают в этот день?-7

25 мая поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца. В течение целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому автору. В своем известном на весь мир романе «Автостопом по галактике» Адамс описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам. По мнению писателя, обычное полотенце – один из самых важных предметов в обиходе туриста. В романе его уникальным свойствам посвящена целая глава. Сам же праздник – День полотенца – возник в Британии в 2001 году.

После смерти Дугласа Адамса фанаты его творчества предложили отмечать дату ежегодно, в день спустя две недели после кончины писателя. С тех пор традиция охватывает все больше людей и стран и служит поводом познакомиться с творчеством Адамса тем, кто еще не читал его произведения.

25 мая «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом. Что ещё отмечают в этот день?-10

Еще один праздник спешит напомнить об одном событии, которое вернет вас в детство. Это День счастливого билетика. Считается, что проездной билет принесет счастье, если он состоит из шести чисел и сумма первых трех равна сумме последних трех. А наибольшей удачей является, если все шесть цифр на билете одинаковые. Тем, у кого пока еще нет счастливого билетика, стоит немного отвлечься от всех забот и проехаться сегодня на трамвае или троллейбусе. Если вам попался счастливый билетик, то нужно обязательно загадать желание, представить себе его исполнение и с мыслями, что счастье у вас в кармане, положить его во внутренний карман.

И пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!

# История # общество # Юрия Норштейн # Сергей Козлов # Дуглас Адамс # Фотофакт

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