25 мая «Ёжик в тумане» признан лучшим мультфильмом. Что ещё отмечают в этот день?

День филолога

25 мая отмечается День филолога. Он утвержден ЮНЕСКО в 1989 году. Праздник объединяет лингвистов, литературоведов, учителей и преподавателей в области языка и литературы, библиотекарей, переводчиков, редакторов и всех, кто имеет филологическое образование. Современные филологи работают во многих областях истории, лингвистики и литературы, вносят большой вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей. Значимость этой профессии сложно переоценить, ведь именно письменность, культура и история – основные составляющие любого народа.

25 мая 2003 года мультфильм «Ежик в тумане» Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех времен и народов. Опрос был проведен организаторами мультипликационного фестиваля в Токио. Простой и глубокий, красивый и аскетичный «Ежик в тумане» возглавил список лучших мультфильмов по версии 140 видных мультипликаторов и кинокритиков мира. Всего в список вошли 150 лент. Десятиминутная сказка Сергея Козлова, нарисованная в «туманных» оттенках, стала масштабным и влиятельным произведением искусства, имеющим успех во всех странах и у разных поколений.

25 мая поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца. В течение целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому автору. В своем известном на весь мир романе «Автостопом по галактике» Адамс описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам. По мнению писателя, обычное полотенце – один из самых важных предметов в обиходе туриста. В романе его уникальным свойствам посвящена целая глава. Сам же праздник – День полотенца – возник в Британии в 2001 году.

После смерти Дугласа Адамса фанаты его творчества предложили отмечать дату ежегодно, в день спустя две недели после кончины писателя. С тех пор традиция охватывает все больше людей и стран и служит поводом познакомиться с творчеством Адамса тем, кто еще не читал его произведения.