Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок

Новости Беларуси. В Солигорске выбирают лучшую зеленую красавицу. В рамках конкурса «Парад елок» восемь предприятий и организаций города борются за звание победителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед участниками стояла задача придумать креативное новогоднее дерево из подручных материалов. Идеи конкурсантов оценила Мария Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Нестандартные идеи, творческий подход и креативная реализация. В Солигорске проходит конкурс на лучшую новогоднюю красавицу. В нем участвуют предприятия и организации города.

Основная задача была придумать, а после показать креативную елку. Работы жителей шахтерской столицы уже украсили центральную площадь Солигорска.

К слову, каждая елочка выполнена по индивидуальному проекту. Они сделаны из разных материалов. Необычная подача: есть пластиковые бутылки и даже трубы.