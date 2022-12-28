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Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок

28 декабря 2022 13:35
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Новости Беларуси. В Солигорске выбирают лучшую зеленую красавицу. В рамках конкурса «Парад елок» восемь предприятий и организаций города борются за звание победителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед участниками стояла задача придумать креативное новогоднее дерево из подручных материалов.

Идеи конкурсантов оценила Мария Царикевич.

Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок-1

Мария Царикевич, корреспондент:
Нестандартные идеи, творческий подход и креативная реализация. В Солигорске проходит конкурс на лучшую новогоднюю красавицу. В нем участвуют предприятия и организации города.

Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок-3
Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок-4
Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок-5

Основная задача была придумать, а после показать креативную елку. Работы жителей шахтерской столицы уже украсили центральную площадь Солигорска.

Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок-7
Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок-8

К слову, каждая елочка выполнена по индивидуальному проекту. Они сделаны из разных материалов. Необычная подача: есть пластиковые бутылки и даже трубы.

Трубы, дрова, бутылки и новогодние игрушки! В Солигорске устроили конкурс креативных ёлок-10

Анастасия Пунтус, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома:
Парад елок, я думаю, очень важен стал для наших жителей Солигорского района. Потому что он несет праздник, он сплочает трудовые коллективы. Ели будут выставлены на суд жюри, которое сформировано из специалистов из сферы архитектуры и искусства.

Подробности в видеоматериале.

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# Новый год # Мария Царикевич

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