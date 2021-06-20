Застава, на которой служил Александр Лукашенко. Что изменилось с 1975 года и как сохраняют память об этом моменте?

Новости Беларуси. 80 лет назад предрассветную тишь варварски нарушили адепты нацистской идеологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Артюх, политический обозреватель:

Брестская крепость-герой – символ стойкости и по сей день красно-кровавое напоминание о мужестве. 22 июня 1941 года первыми удар фашистской Германии приняли на себя пограничники. Западные границы СССР охраняли заставы четырех погранотрядов Белорусского пограничного округа. Что же касается героической обороны Брестской крепости, она продлилась до конца июля. Тогда оккупанты уже продвинулись вглубь на сотни километров от первого рубежа. История и современность. Мы отправимся на одну из погранзастав Каменецкого района.

50 километров от Бреста, и вот мы уже в погранзоне. Застава «Казимирово» расположена на границе с Польшей. 1944 год, после того, как Брестчина была освобождена, началось восстановление и западных границ. Так появилась и эта застава. Юлия Артюх:

Сейчас мы находимся на плацу, где происходят важные события, отличающие любого пограничника от других военнослужащих.

Приказываю выступить на охрану государственной границы. Вид пограничного наряда – дозор. Задача – не допустить незаконного пересечения государственной границы.

Юлия Артюх:

Застава «Казимирово» примечательна тем, что здесь служил глава государства. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом историческом событии.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

С 1975 по 1977 год глава государства проходил службу в Брестском пограничном отряде имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, и об этом напоминают стенды, которые называются «От солдата заставы до Президента страны», которые размещены в комнатах досуга и информации в каждом подразделении границы. В частности, на этом стенде можно увидеть некоторые моменты со времен срочной службы Президента. Кроме того, фотографии, как он посещал уже в статусе главы государства различные подразделения Брестской пограничной группы в том числе.