Литва намеревается построить заграждение на границе с Беларусью. Обойдётся оно в 15 млн евро

Игорь Позняк, СТВ: Вильнюс намерен возвести забор из-за якобы наплыва нелегальных мигрантов. И это при том, что их – нелегалов – здесь, в Беларуси, задерживают десятками наши пограничники еще на подходах к Литве (и не только к ней). Это ремарка.

Так вот, по оценкам МВД Литвы, заграждение обойдется в 15 миллионов евро. Масштабные расходы и, очевидно, низкая эффективность сооружения не останавливают политиков. Как отмечают эксперты, от этого изоляция стран будет только усиливаться. Дискутируют местные власти и о заборных вариациях. Будет ли это одиночная ограда, двойная, с колючей проволокой или сигнализацией?

Впрочем, истории, да и современности, известны и не такие решения. Вспомнить хотя бы Трампа и его мексиканскую выгородку (к слову, первым указом нынешнего хозяина Белого дома дальнейшая стройка была отменена). Что же до Прибалтики – здесь это своеобразный тренд: Эстония отгораживается таким образом от России, да и Латвия не отстает.