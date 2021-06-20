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Литва намеревается построить заграждение на границе с Беларусью. Обойдётся оно в 15 млн евро

20 июня 2021 17:20
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Новости Беларуси. Литва хочет отгородиться от Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Вильнюс намерен возвести забор из-за якобы наплыва нелегальных мигрантов. И это при том, что их – нелегалов – здесь, в Беларуси, задерживают десятками наши пограничники еще на подходах к Литве (и не только к ней). Это ремарка.

Литва намеревается построить заграждение на границе с Беларусью. Обойдётся оно в 15 млн евро-1

Так вот, по оценкам МВД Литвы, заграждение обойдется в 15 миллионов евро. Масштабные расходы и, очевидно, низкая эффективность сооружения не останавливают политиков. Как отмечают эксперты, от этого изоляция стран будет только усиливаться. Дискутируют местные власти и о заборных вариациях. Будет ли это одиночная ограда, двойная, с колючей проволокой или сигнализацией?

Впрочем, истории, да и современности, известны и не такие решения. Вспомнить хотя бы Трампа и его мексиканскую выгородку (к слову, первым указом нынешнего хозяина Белого дома дальнейшая стройка была отменена). Что же до Прибалтики – здесь это своеобразный тренд: Эстония отгораживается таким образом от России, да и Латвия не отстает.

# Беларусь-Литва # общество # Игорь Позняк # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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