Как действуют при команде тревоги и какое оборудование есть в распоряжении? Показываем самое сердце белорусской погранзаставы

Новости Беларуси. 80 лет назад предрассветную тишь варварски нарушили адепты нацистской идеологии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Артюх, политический обозреватель:

Брестская крепость-герой – символ стойкости и по сей день красно-кровавое напоминание о мужестве. 22 июня 1941 года первыми удар фашистской Германии приняли на себя пограничники. Западные границы СССР охраняли заставы четырех погранотрядов Белорусского пограничного округа. Что же касается героической обороны Брестской крепости, она продлилась до конца июля. Тогда оккупанты уже продвинулись вглубь на сотни километров от первого рубежа. История и современность. Мы отправимся на одну из погранзастав Каменецкого района. Юлия Артюх:

Сейчас мы посмотрим на работу пограничников непосредственно в действии.

Тревожная группа, в ружье!

Никита Вашков, инспектор 3-й категории пограничной заставы «Казимирово»:

Я сам изъявил желание служить в пограничных войсках. Многие друзья, которые служили в погранвойсках, говорили, что тут будет интересно служить. Это, оказывается, правда. Юлия Артюх:

Ваши родители гордятся вами? Никита Вашков:

Я думаю, да.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Мы сейчас находимся в помещении дежурного по пограничной заставе. Можно без преувеличения сказать, что это «мозг» пограничной заставы, поскольку сигналы от сигнализационного комплекса поступают непосредственно на мониторы, которые расположены в этом служебном помещении. Если в прежние времена оборудование занимало фактически полкомнаты, то сейчас достаточно просто монитора компьютера. По нему дежурный по пограничной заставе может постоянно отслеживать поступающие сигналы и при попытке нарушить государственную границу немедленно увидеть, на каком участке это происходит. Сумеют вовремя поднять пограничную заставу по команде «В ружье!», чтобы она смогла выдвинуться, проверить контрольно-следовую полосу и пресечь попытку нарушения государственной границы. К тому же, здесь находится дверь, за которой хранится оружие пограничной заставы. При необходимости дежурный обеспечивает своевременное получение каждым военнослужащим штатного вооружения.