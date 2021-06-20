В Беларуси готовятся к празднованию Дня молодёжи. Какие мероприятия ждут белорусов на неделе?

Новости Беларуси. Вся будущая неделя в Беларуси пройдет под знаком молодежи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Откроют семидневку легкоатлетические забеги в День здоровья и спорта.
Новости Беларуси. Вся будущая неделя в Беларуси пройдет под знаком молодежи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Откроют семидневку легкоатлетические забеги в День здоровья и спорта.
В ночь на 22 июня юноши и девушки примут участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. В среду, 23 июня, в День молодой семьи, дискуссионные площадки развернутся по всей стране.
Также молодые люди примут участие в благоустройстве парков и аллей и окажут помощь ветеранам и пожилым людям. Яркими обещают быть выходные 26-27 июня. Субботний музыкальный марафон у минского Дворца спорта и целая россыпь фестивалей и конкурсов – в воскресенье, 27 июня, страна отметит День молодежи.