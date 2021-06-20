В Беларуси готовятся к празднованию Дня молодёжи. Какие мероприятия ждут белорусов на неделе?

Новости Беларуси. Вся будущая неделя в Беларуси пройдет под знаком молодежи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Откроют семидневку легкоатлетические забеги в День здоровья и спорта.

В ночь на 22 июня юноши и девушки примут участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. В среду, 23 июня, в День молодой семьи, дискуссионные площадки развернутся по всей стране.