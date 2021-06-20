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В Беларуси готовятся к празднованию Дня молодёжи. Какие мероприятия ждут белорусов на неделе?

20 июня 2021 17:31
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Новости Беларуси. Вся будущая неделя в Беларуси пройдет под знаком молодежи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Откроют семидневку легкоатлетические забеги в День здоровья и спорта.

В Беларуси готовятся к празднованию Дня молодёжи. Какие мероприятия ждут белорусов на неделе?-1

В ночь на 22 июня юноши и девушки примут участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. В среду, 23 июня, в День молодой семьи, дискуссионные площадки развернутся по всей стране.

В Беларуси готовятся к празднованию Дня молодёжи. Какие мероприятия ждут белорусов на неделе?-4

Также молодые люди примут участие в благоустройстве парков и аллей и окажут помощь ветеранам и пожилым людям. Яркими обещают быть выходные 26-27 июня. Субботний музыкальный марафон у минского Дворца спорта и целая россыпь фестивалей и конкурсов – в воскресенье, 27 июня, страна отметит День молодежи.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

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