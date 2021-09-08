В Беларуси начнут испытание цифровой платформы здравоохранения. Посмотреть на новации приехал советник Европейского бюро ВОЗ

Новости Беларуси. В Беларуси уже на следующей неделе начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения. Ознакомиться с существующими наработками в Минск приехал региональный советник по вопросам цифрового здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его впечатлило то, насколько практично проходят занятия у студентов Белорусского государственного медицинского университета. Там есть все, чтобы готовить врачей для отечественной системы здравоохранения не только по учебникам. Все лаборатории оснащены по последнему слову техники. Что касается перехода на программную платформу централизованной информационной системы здравоохранения, то этот процесс поэтапный. Отрабатывать все механизмы будут до конца марта. Елена Богдан о цифровой платформе здравоохранения: ожидаем от ВОЗ русскоязычную версию. Подробнее здесь