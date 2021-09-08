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В Беларуси начнут испытание цифровой платформы здравоохранения. Посмотреть на новации приехал советник Европейского бюро ВОЗ

08 сентября 2021 12:57
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Новости Беларуси. В Беларуси уже на следующей неделе начнут тестовое испытание цифровой платформы здравоохранения. Ознакомиться с существующими наработками в Минск приехал региональный советник по вопросам цифрового здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начнут испытание цифровой платформы здравоохранения. Посмотреть на новации приехал советник Европейского бюро ВОЗ-1

Его впечатлило то, насколько практично проходят занятия у студентов Белорусского государственного медицинского университета. Там есть все, чтобы готовить врачей для отечественной системы здравоохранения не только по учебникам. Все лаборатории оснащены по последнему слову техники. Что касается перехода на программную платформу централизованной информационной системы здравоохранения, то этот процесс поэтапный. Отрабатывать все механизмы будут до конца марта.

Елена Богдан о цифровой платформе здравоохранения: ожидаем от ВОЗ русскоязычную версию. Подробнее здесь

В Беларуси начнут испытание цифровой платформы здравоохранения. Посмотреть на новации приехал советник Европейского бюро ВОЗ-3

Клейтон Гамильтон, региональный советник по вопросам цифрового здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ:
Основная цель моего визита – это присутствовать на мероприятиях и особых встречах, связанных с развитием цифровой медицины в Беларуси. И, в том числе это очень важно, – участвовать в заседании рабочей группы СНГ по телемедицине. В 53 странах, которые входят в рамки работы нашего регионального европейского офиса Всемирной организации здравоохранения, мы заметили существенный рост телемедицины, цифровых технологий во время эпидемии, резкий рост методов использования дистанционного общения между врачом и пациентом.

# Государственная политика в области здравоохранения

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