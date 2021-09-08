«Везде нас встречают от всей души». Участники автопробега «Символ единства» прибыли в Витебск

Новости Беларуси. Витебск 8 сентября принял участников всебелорусского автопробега «Символ единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке Победителей патриотов встречали те, кто присоединился к автомарафону, а также горожане и гости Витебска.

По традиции представители встречающего региона передали гостям мешочек с новым урожаем зерна. В Витебске эту миссию доверили рекордсмену по перевозке хлеба Дмитрию Иванову. За время жатвы-2021 ему покорился рубеж в 4 000 тонн.

Дмитрий Иванов, водитель агрокомплекса «Яновичи» Витебской бройлерной птицефабрики:

Это золото наших полей. Собрано на наших краях родных – Витебского района. Все мы едины, все мы белорусы. Это дорогого стоит. Ни одно значимое мероприятие для Витебска не проходит без возложения цветов к Вечному огню. На площади Победы участники автопробега, руководство города и района посетили это символическое для каждого белоруса место.

Лариса Соболь, жительница Витебска:

За мир, чтобы не было войны ,чтобы наши детки жили в мире, счастье и добре. За единство страны. Чтобы у нас так не было, как на Украине ,чтобы наши детки видели мир на земле.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

Каждый район уникален, уникален по-своему. И везде нас встречают просто от всей души. Показывают все свои самые знаковые уголки. И я думаю, что, конечно, два дня на каждую область – это очень мало. И мы уже везде всем пообещали, что приедем еще. И обязательно нужно нашу страну освещать и показывать каждые, даже самые отдаленные ее уголочки.

Сергей Рачковский, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:

Каждый регион удивляет своими особенными фишками. Но самое главное, что есть везде, – это люди, которые улыбаются, которые своей энергией делятся, заряжают на то, чтобы ехать дальше.