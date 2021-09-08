Лекарства, продовольствие, грузовики для стройки. Беларусь отправила гуманитарную помощь в Сирию

Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пятый раз в регион, где уже более 10 лет назад вспыхнул вооруженный конфликт, будет направлено самое необходимое для выстраивания мирной жизни.
Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пятый раз в регион, где уже более 10 лет назад вспыхнул вооруженный конфликт, будет направлено самое необходимое для выстраивания мирной жизни.
Лекарства, продовольствие, грузовики, которые смогут работать на стройке, уже в октябре прибудут в морской порт Латакия. Общую координацию всех работ по доставке груза осуществляют работники МЧС Беларуси. Это для них не в новинку. У наших спасателей за плечами проведение более 70 гуманитарных миссий.