Лекарства, продовольствие, грузовики для стройки. Беларусь отправила гуманитарную помощь в Сирию

Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пятый раз в регион, где уже более 10 лет назад вспыхнул вооруженный конфликт, будет направлено самое необходимое для выстраивания мирной жизни.