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Лекарства, продовольствие, грузовики для стройки. Беларусь отправила гуманитарную помощь в Сирию

08 сентября 2021 12:19
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Из Беларуси в Сирию отправлена гуманитарная помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пятый раз в регион, где уже более 10 лет назад вспыхнул вооруженный конфликт, будет направлено самое необходимое для выстраивания мирной жизни.

Лекарства, продовольствие, грузовики для стройки. Беларусь отправила гуманитарную помощь в Сирию-1

Лекарства, продовольствие, грузовики, которые смогут работать на стройке, уже в октябре прибудут в морской порт Латакия. Общую координацию всех работ по доставке груза осуществляют работники МЧС Беларуси. Это для них не в новинку. У наших спасателей за плечами проведение более 70 гуманитарных миссий.

# Война в Сирии # общество # Фотофакт

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