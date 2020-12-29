Заслуженный врач Беларуси: сложно, потому что появилось новое заболевание, которое заставило более напряженно работать медиков

Любовь к своей профессии – залог успеха в любой сфере деятельности, а особенно той, которая связана с людьми. Медицина – самый яркий тому пример. Орден Отечества получил известнейший белорусский хирург-трансплантолог Олег Руммо. А настоящее светило белорусской онкологии Анатолий Мавричев теперь заслуженный врач Беларуси. 2020 год для белорусских медиков стал настоящим испытанием.

Анатолий Мавричев, заслуженный врач Беларуси:

Действительно сложно, потому что появилось новое заболевание, которое, в общем-то, заставило более напряженно работать медиков. Но благодаря тому, что Президент и наше правительство обеспечивают нас в полном достатке и лекарственными препаратами, и спецодеждой, мы занимаемся непосредственно только выявлением, диагностикой и лечением пациентов с COVID. Работать приходится серьезно и работа нравится. Нравится спасать жизни нашим гражданам Беларуси.