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Заслуженный врач Беларуси: сложно, потому что появилось новое заболевание, которое заставило более напряженно работать медиков

29 декабря 2020 17:40
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Новости Беларуси. Государственные награды 29 декабря получили белорусы, которые своим ежедневным трудом делают нашу страну сильнее и богаче, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заслуженный врач Беларуси: сложно, потому что появилось новое заболевание, которое заставило более напряженно работать медиков-1

Любовь к своей профессии – залог успеха в любой сфере деятельности, а особенно той, которая связана с людьми. Медицина – самый яркий тому пример. Орден Отечества получил известнейший белорусский хирург-трансплантолог Олег Руммо. А настоящее светило белорусской онкологии Анатолий Мавричев теперь заслуженный врач Беларуси. 2020 год для белорусских медиков стал настоящим испытанием.

Заслуженный врач Беларуси: сложно, потому что появилось новое заболевание, которое заставило более напряженно работать медиков-4

Анатолий Мавричев, заслуженный врач Беларуси:
Действительно сложно, потому что появилось новое заболевание, которое, в общем-то, заставило более напряженно работать медиков. Но благодаря тому, что Президент и наше правительство обеспечивают нас в полном достатке и лекарственными препаратами, и спецодеждой, мы занимаемся непосредственно только выявлением, диагностикой и лечением пациентов с COVID. Работать приходится серьезно и работа нравится. Нравится спасать жизни нашим гражданам Беларуси.

Заслуженный врач Беларуси: сложно, потому что появилось новое заболевание, которое заставило более напряженно работать медиков-7

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# Госнаграды # общество # Олег Руммо # Анатолий Мавричев # Фотофакт

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