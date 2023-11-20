Заседание рабочей группы по кинематографии стран СНГ проходит в Минске

Новости Беларуси. На просторах СНГ планируется создать кинофестиваль с присуждением специальной премии. С такой инициативой выступили участники заседания рабочей группы по кинематографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке дня три обширных вопроса. Среди главных – обсуждение развития сотрудничества государств – участников СНГ в киноиндустрии. Отдельное внимание уделят вопросу взаимодействия киноархивов. Планируется, что страны будут взаимно использовать наработки и видеоматериалы партнеров.

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»: Это очень хорошо, что заседание Исполкома СНГ проходит в рамках нашего фестиваля. И сегодня мои коллеги смогут поделиться своими достижениями, какими-то проблемами. Мы покажем, как выполняем свои соглашения, переймем опыт, обсудим различный уровень проблем и, самое главное, сверим часы и наметим, как будем работать дальше.

Тасболат Мерекенов, продюсер (Казахстан):

Мы должны быть едины. Соответственно, взаимные интересы в области культуры, искусства, промышленности, сельского хозяйства, индустрии и тому подобное должны быть едины для нашего экономического и политического пространства.

По итогам заседания рабочей группы планируется подписание ряда соглашений и меморандумов о совместном кинопроизводстве.