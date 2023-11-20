Лучшего диспетчера подразделений по ЧС выбрали в Минске

Новости Беларуси. Лучшего диспетчера выбрали в подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Итоги республиканского конкурса профессионального мастерства подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении трех дней представители областных и Минского городского управлений МЧС, а это 21 диспетчер центров оперативного управления, показывали свои профессиональные навыки. Первое и второе место заняли специалисты из столицы, замкнул тройку победителей диспетчер Осиповичского районного отдела по ЧС.

Алексей Иоффе, главный судья конкурса:

Сегодня у нас завершился третий этап конкурса «Лучший диспетчер подразделений по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь». То, что было отработано в рамках нашего конкурса, будет влиять плодотворно на их дальнейшую служебную деятельность. Это поспособствует их более качественной работе при приеме сообщений, при высылке сил и средств и в целом при реагировании на различные чрезвычайные ситуации.

Дарья Дубровская, диспетчер ЦОУ Минского городского управления МЧС Беларуси:

Это огромный опыт для моей повседневной работы. Мы сталкиваемся очень часто с подобными ситуациями, когда в один и тот же момент случаются чрезвычайные ситуации и нужно сохранять хладнокровие, действовать четко, чтобы максимально помочь людям.

Сергей Гержон, диспетчер ЦОУ Минского городского управления МЧС Беларуси:

Ежедневно поступает огромное количество звонков. Ситуации бывают и простые, но и достаточно сложных ситуаций много. Судьи постарались нам подготовить очень сложные испытания. Поэтому даже психологическая нагрузка была тяжелая. Но благодаря подготовке нашей команды получилось занять такое высокое призовое место.