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Лучшего диспетчера подразделений по ЧС выбрали в Минске

20 ноября 2023 08:35
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Новости Беларуси. Лучшего диспетчера выбрали в подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Итоги республиканского конкурса профессионального мастерства подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшего диспетчера подразделений по ЧС выбрали в Минске-1

На протяжении трех дней представители областных и Минского городского управлений МЧС, а это 21 диспетчер центров оперативного управления, показывали свои профессиональные навыки. Первое и второе место заняли специалисты из столицы, замкнул тройку победителей диспетчер Осиповичского районного отдела по ЧС.

Лучшего диспетчера подразделений по ЧС выбрали в Минске-4

Алексей Иоффе, главный судья конкурса:
Сегодня у нас завершился третий этап конкурса «Лучший диспетчер подразделений по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь». То, что было отработано в рамках нашего конкурса, будет влиять плодотворно на их дальнейшую служебную деятельность. Это поспособствует их более качественной работе при приеме сообщений, при высылке сил и средств и в целом при реагировании на различные чрезвычайные ситуации.

Лучшего диспетчера подразделений по ЧС выбрали в Минске-7

Дарья Дубровская, диспетчер ЦОУ Минского городского управления МЧС Беларуси:
Это огромный опыт для моей повседневной работы. Мы сталкиваемся очень часто с подобными ситуациями, когда в один и тот же момент случаются чрезвычайные ситуации и нужно сохранять хладнокровие, действовать четко, чтобы максимально помочь людям.

Лучшего диспетчера подразделений по ЧС выбрали в Минске-10

Сергей Гержон, диспетчер ЦОУ Минского городского управления МЧС Беларуси:
Ежедневно поступает огромное количество звонков. Ситуации бывают и простые, но и достаточно сложных ситуаций много. Судьи постарались нам подготовить очень сложные испытания. Поэтому даже психологическая нагрузка была тяжелая. Но благодаря подготовке нашей команды получилось занять такое высокое призовое место.

Лучшего диспетчера подразделений по ЧС выбрали в Минске-13

Испытаний было шесть. Их прохождение показало быстроту реакции и точность в принятии решений, высокую квалификацию в оказании помощи при экстренных ситуациях, в том числе на иностранном языке.

# МЧС Беларуси # общество # Алексей Иоффе # Фотофакт

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