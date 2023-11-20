Лучшего диспетчера подразделений по ЧС выбрали в Минске

Новости Беларуси. Лучшего диспетчера выбрали в подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Итоги республиканского конкурса профессионального мастерства подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучшего диспетчера выбрали в подразделениях по чрезвычайным ситуациям. Итоги республиканского конкурса профессионального мастерства подвели в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении трех дней представители областных и Минского городского управлений МЧС, а это 21 диспетчер центров оперативного управления, показывали свои профессиональные навыки. Первое и второе место заняли специалисты из столицы, замкнул тройку победителей диспетчер Осиповичского районного отдела по ЧС.
Алексей Иоффе, главный судья конкурса:
Сегодня у нас завершился третий этап конкурса «Лучший диспетчер подразделений по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь». То, что было отработано в рамках нашего конкурса, будет влиять плодотворно на их дальнейшую служебную деятельность. Это поспособствует их более качественной работе при приеме сообщений, при высылке сил и средств и в целом при реагировании на различные чрезвычайные ситуации.
Дарья Дубровская, диспетчер ЦОУ Минского городского управления МЧС Беларуси:
Это огромный опыт для моей повседневной работы. Мы сталкиваемся очень часто с подобными ситуациями, когда в один и тот же момент случаются чрезвычайные ситуации и нужно сохранять хладнокровие, действовать четко, чтобы максимально помочь людям.
Сергей Гержон, диспетчер ЦОУ Минского городского управления МЧС Беларуси:
Ежедневно поступает огромное количество звонков. Ситуации бывают и простые, но и достаточно сложных ситуаций много. Судьи постарались нам подготовить очень сложные испытания. Поэтому даже психологическая нагрузка была тяжелая. Но благодаря подготовке нашей команды получилось занять такое высокое призовое место.
Испытаний было шесть. Их прохождение показало быстроту реакции и точность в принятии решений, высокую квалификацию в оказании помощи при экстренных ситуациях, в том числе на иностранном языке.