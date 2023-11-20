Новый метод восстановления после инсульта внедрили в Витебске

Галина Демченко, пациент Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств:

Первое впечатление было очень интересное. Думаю, как это моя голова будет реагировать на то, что, смотря на отражение правой руки, представлять, что левая будет двигаться. А на самом деле даже первый раз у меня получилось так, что рука моя, левая, дернулась. И я поняла, что он будет работать.