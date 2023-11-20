Новый метод восстановления после инсульта внедрили в Витебске

Новости Беларуси. Восстановить двигательные навыки после инсульта помогают пациентам в Витебске. В областном клиническом центре медицинской реабилитации внедрили новый метод – зеркальную терапию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Восстановить двигательные навыки после инсульта помогают пациентам в Витебске. В областном клиническом центре медицинской реабилитации внедрили новый метод – зеркальную терапию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он позволяет восстановить двигательные навыки на нейромышечном уровне. В течение получасового занятия пациент выполняет упражнения здоровой кистью, наблюдая за отражением в зеркале.
Галина Демченко, пациент Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств:
Первое впечатление было очень интересное. Думаю, как это моя голова будет реагировать на то, что, смотря на отражение правой руки, представлять, что левая будет двигаться. А на самом деле даже первый раз у меня получилось так, что рука моя, левая, дернулась. И я поняла, что он будет работать.
Екатерина Лукомская, врач ЛФК Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств:
Данный метод связан с активацией зрительных нейронов. Происходит восстановление двигательной активностью за счет возбуждения моторных зон коры. В результате чего между мышцами и центральной нервной системой восстанавливаются сенсомоторные связи.
Также в клиническом центре работают над социальной адаптацией тех, кто перенес инсульт. Совсем скоро здесь откроют кабинет, где создадут обстановку квартиры: пациенты смогут восстанавливать навыки самообслуживания.