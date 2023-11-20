Прямой эфир

Как приготовить маффины? Рассказываем рецепт ароматной выпечки

20 ноября 2023 09:51
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сладкий завтрак, который порадует ваших родных и близких, – маффины. Нам понадобятся ряженка, сахар, мука, сливочное масло, цукаты, ванилин и разрыхлитель.

Как приготовить маффины? Рассказываем рецепт ароматной выпечки-1

Берем 250 граммов муки, 50 граммов сахара, сливочное масло, чайную ложку разрыхлителя и ряженку. Перемешиваем все ингредиенты, замешиваем крутое тесто.

Маффины – это разновидность кексов, но с отличиями. Они имеют более нежную текстуру и кремовый вкус.

Как приготовить маффины? Рассказываем рецепт ароматной выпечки-4

Добавляем цукаты в тесто и тщательно перемешиваем. Тесто сразу стало очень ярким и ароматным за счет добавления ванилина.

Маффины можно готовить с изюмом, добавлением цедры, можно добавить шоколадные дропсы, мак. Можно сделать классические ванильные маффины. Это блюдо начали готовить в XVIII веке в Англии, классический рецепт был с добавлением изюма.

Как приготовить маффины? Рассказываем рецепт ароматной выпечки-7

Раскладываем тесто по формочкам. Заполняем форму на 2/3, так как тесто поднимется в два раза. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Как приготовить маффины? Рассказываем рецепт ароматной выпечки-10

Можно украсить маффины глазурью или посыпать сахарной пудрой. Блюдо готово.

*На права рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко # Фотофакт

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