Как приготовить маффины? Рассказываем рецепт ароматной выпечки

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сладкий завтрак, который порадует ваших родных и близких, – маффины. Нам понадобятся ряженка, сахар, мука, сливочное масло, цукаты, ванилин и разрыхлитель.
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сладкий завтрак, который порадует ваших родных и близких, – маффины. Нам понадобятся ряженка, сахар, мука, сливочное масло, цукаты, ванилин и разрыхлитель.
Берем 250 граммов муки, 50 граммов сахара, сливочное масло, чайную ложку разрыхлителя и ряженку. Перемешиваем все ингредиенты, замешиваем крутое тесто.
Маффины – это разновидность кексов, но с отличиями. Они имеют более нежную текстуру и кремовый вкус.
Добавляем цукаты в тесто и тщательно перемешиваем. Тесто сразу стало очень ярким и ароматным за счет добавления ванилина.
Маффины можно готовить с изюмом, добавлением цедры, можно добавить шоколадные дропсы, мак. Можно сделать классические ванильные маффины. Это блюдо начали готовить в XVIII веке в Англии, классический рецепт был с добавлением изюма.
Раскладываем тесто по формочкам. Заполняем форму на 2/3, так как тесто поднимется в два раза. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Можно украсить маффины глазурью или посыпать сахарной пудрой. Блюдо готово.
*На права рекламы.