Как приготовить маффины? Рассказываем рецепт ароматной выпечки

Михаил Анищенко, шеф-повар: Приготовим сладкий завтрак, который порадует ваших родных и близких, – маффины. Нам понадобятся ряженка, сахар, мука, сливочное масло, цукаты, ванилин и разрыхлитель.

Маффины – это разновидность кексов, но с отличиями. Они имеют более нежную текстуру и кремовый вкус.

Добавляем цукаты в тесто и тщательно перемешиваем. Тесто сразу стало очень ярким и ароматным за счет добавления ванилина.