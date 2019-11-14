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Зачем будущим спасателям комната страха? Корреспондент СТВ провела целый день в МЧС

14 ноября 2019 11:48
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Новости Беларуси. Рискованные учения и внезапные рейды. Не покорить, но изучить одну из самых экстремальных профессий попыталась корреспондент Яна Шипко.

Зачем будущим спасателям комната страха? Корреспондент СТВ провела целый день в МЧС-1

Каково это – идти навстречу пламени, зачем будущим спасателям комната страха и как помочь пострадавшему на воде и в воздухе. Непостановочные кадры и неподдельные эмоции в специальном репортаже СТВ.

Зачем будущим спасателям комната страха? Корреспондент СТВ провела целый день в МЧС-4

Зачем будущим спасателям комната страха? Корреспондент СТВ провела целый день в МЧС-6

Итак, чем закончится погружение в одну из самых опасных профессий, смотрите 14 ноября в 20:30 после информационного часа на СТВ.

Зачем будущим спасателям комната страха? Корреспондент СТВ провела целый день в МЧС-9

# МЧС Беларуси # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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