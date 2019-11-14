Зачем будущим спасателям комната страха? Корреспондент СТВ провела целый день в МЧС

Новости Беларуси. Рискованные учения и внезапные рейды. Не покорить, но изучить одну из самых экстремальных профессий попыталась корреспондент Яна Шипко.
Новости Беларуси. Рискованные учения и внезапные рейды. Не покорить, но изучить одну из самых экстремальных профессий попыталась корреспондент Яна Шипко.
Каково это – идти навстречу пламени, зачем будущим спасателям комната страха и как помочь пострадавшему на воде и в воздухе. Непостановочные кадры и неподдельные эмоции в специальном репортаже СТВ.
Итак, чем закончится погружение в одну из самых опасных профессий, смотрите 14 ноября в 20:30 после информационного часа на СТВ.