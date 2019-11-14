Вадим Щеглов: И как? Подходят, интересуются, что-нибудь спрашивают? Просят сфотографироваться?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: А Вас узнают на улице? Вы же человек публичный.

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Александр Глеб:

Подходят. Больше просят сфотографироваться или расписаться. В принципе, я к этому привык, нормально.

Вадим Щеглов:

А гаишники? Вот Вы, я знаю, за рулём ездите. Останавливают?

Александр Глеб:

Останавливают.

Вадим Щеглов:

И как – сразу узнают или когда водительское удостоверение увидят?

Александр Глеб:

Бывает сразу, а бывает, когда удостоверение увидят.

Вадим Щеглов:

Был какой-то случай интересный у Вас?

Александр Глеб:

Недавно остановили – проверка документов. Просто открыл окно. Милиционер говорит: «А, у Вас видно – всё хорошо». Говорю: «Да». Поехал дальше. Разные моменты были.

Вадим Щеглов:

А бывало такое, что открывают документы – Александр Глеб – и говорят: «Это Вы?»

Александр Глеб:

Было. Говорят: «Вы тот?» Я говорю: «Ну да. Тот». «Хорошо».