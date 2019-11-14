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Александр Глеб: «Недавно остановили – проверка документов. Просто открыл окно. Милиционер говорит: «А, у Вас видно – всё хорошо»

14 ноября 2019 11:33
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А Вас узнают на улице? Вы же человек публичный.

Александр Глеб, футболист:
Узнают.

Вадим Щеглов:
И как? Подходят, интересуются, что-нибудь спрашивают? Просят сфотографироваться?

Александр Глеб: «Недавно остановили – проверка документов. Просто открыл окно. Милиционер говорит: «А, у Вас видно – всё хорошо»-1

Александр Глеб:
Подходят. Больше просят сфотографироваться или расписаться. В принципе, я к этому привык, нормально.

Вадим Щеглов:
А гаишники? Вот Вы, я знаю, за рулём ездите. Останавливают?

Александр Глеб:
Останавливают.

Вадим Щеглов:
И как – сразу узнают или когда водительское удостоверение увидят?

Александр Глеб:
Бывает сразу, а бывает, когда удостоверение увидят.

Вадим Щеглов:
Был какой-то случай интересный у Вас?

Александр Глеб:
Недавно остановили – проверка документов. Просто открыл окно. Милиционер говорит: «А, у Вас видно – всё хорошо». Говорю: «Да». Поехал дальше. Разные моменты были.

Вадим Щеглов:
А бывало такое, что открывают документы – Александр Глеб – и говорят: «Это Вы?»

Александр Глеб:
Было. Говорят: «Вы тот?» Я говорю: «Ну да. Тот». «Хорошо».

# Футбол # общество # Александр Глеб

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