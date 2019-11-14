Научная конференция по философии собрала в Минске 250 учёных

Новости Беларуси. Откуда мы пришли, кто мы и главное – куда идем? Эти философские вопросы и сегодня, в цифровую эпоху, звучат актуально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если найти ответы на них, то это поможет гармонизировать различные процессы в обществе и решить многие проблемы современности, в том числе, на глобальном уровне.

14 ноября в Минске проходит масштабная встреча известных философов нашего времени. Это более 250 ученых из России, Украины, Казахстана, Польши. Проблема развития общества и человека, влияние инноваций и что будет с нами дальше – вот лишь малая часть вопросов, которые обсуждают мыслители XXI века.

Анатолий Лазаревич, директор института философии НАН Беларуси:

Всё это учитывается в планировании науки, в планировании социальной сферы, культурного развития республики. Это не остаётся незамеченным. Такие формы имеют и политический характер, управленческий характер для государства, для общества.

Виктор Чуешов, доктор философских наук, профессор:

Те вызовы, которые сегодня современные технологии бросают обществу, связанные с цифровизацией, с искусственным интеллектом, действительно заостряют вопрос: а верно ли, что тот, кто будет владеть искусственным интеллектом, будет владеть миром? Или, как говорят философы, владеть искусственным интеллектом абсолютно невозможно? Значит, как говорит наш Президент, и в цифровую эпоху человек остаётся главной ценностью.