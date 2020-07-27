«Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона». Как заправить авто и сколько уйдёт на это времени?

Новости Беларуси. Электромобиль – тренд во всем мире, рассказали в проекте «Сделано».

И если еще пару лет назад для массового использования недостаточно была развита инфраструктура, сегодня путешествовать на «электричках» можно по всей стране и даже за ее пределами, совершенно не задумываясь над тем, где пополнить киловатт-часы.

Александр Драгун, директор предприятия «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Зарядка электромобиля равносильна зарядке мобильного телефона. Подъезжаем к станции, достаем коннектор нужный, вставляем в электрокар.

Еще 6 лет назад электрозаправок в Беларуси было всего три. Одна – в Минске, две – в Гомеле. На подзарядку машины уходило до 8 часов. Способ надежный, но не всегда удобный: владельцев электромобилей он ограничивал в мобильности.

В 2015-м время обслуживания сократилось до получаса. Правда, заправиться можно было далеко не всем – преимущество ощутили автомобилисты, которые держали путь в одну из самых «электромобильных» на тот момент частей Европы – Прибалтику – по трассе Минск – Вильнюс.

Переломным стал 2018 год. Указом Президента был определен национальный оператор и обозначен курс по дальнейшему расширению удобств для электромобилей. Логика тех нововведений была достаточно проста: с развитой инфраструктурой у белорусов появится больше желания приобретать электромобили. Сегодня у главной сети ЭЗС страны – «Белоруснефти» – зарядных станций 267. Дальше – больше. В планах к 2022 году увеличить масштабы и возможности сервиса так, чтобы обслуживать не 9 тысяч машин, а тысяч 35.

Александр Драгун:

На данной зарядной станции мощностью 50 киловатт зарядка за 25-30 минут происходит до 100 километров хода. В перспективе будут более быстрые зарядные станции на 250 киловатт, которые в пять раз быстрее зарядят электромобиль – за 5-7 минут на 100 километров хода. Направление развития зарядной сети идет в сторону более мощных зарядных станций.

Еще недавно для белорусов электрокары считались удовольствием не из дешевых. По карману била цена, плюс растаможка. Сегодня в Беларуси для машин с электрическими батареями уже многое с пометкой «сделано». Вслед за отменой дорожного сбора, таможенной пошлины, для владельцев электрокаров отменен НДС. А еще 6 лет бесплатной парковки. К пакету бонусов две недели назад добавился еще один отличительный – зеленые номера. Зелёные номера для электромобилей. Как выглядят, где можно получить и зачем нужны