Зарубежные лидеры направили поздравления Александру Лукашенко с 81-й годовщиной Победы

В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа сегодня поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций.

К этой минуте поздравительные телеграммы получены от Президента России Владимира Путина, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидеров Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана и других государств постсоветского пространства. Поздравление в адрес белорусского лидера также направили руководители Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийской экономической комиссии.