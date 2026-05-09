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Зарубежные лидеры направили поздравления Александру Лукашенко с 81-й годовщиной Победы

09 мая 2026 13:37
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В адрес Александра Лукашенко и белорусского народа сегодня поступают многочисленные поздравления с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожелания мира, благополучия и процветания белорусскому народу, теплые слова в адрес ветеранов и тружеников тыла направляют зарубежные лидеры, известные деятели разных сфер, руководители международных организаций. 

К этой минуте поздравительные телеграммы получены от Президента России Владимира Путина, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, лидеров Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана и других государств постсоветского пространства. Поздравление в адрес белорусского лидера также направили руководители Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийской экономической комиссии.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

# День Победы # Великая Отечественная война # Александр Лукашенко

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